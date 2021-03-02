Победа Златы Осокиной

Честь
Гатчины защищали воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №1: Софья
Селюжина и Виктория Акимочкина по программе мастеров спорта, Злата Осокина,
Анастасия Дмитриева и Станислава Лёвина по программе кандидатов в мастера спорта,
а также Миа Федосий и Маргарита Захарова по программе первого спортивного
разряда.
Злата Осокина стала победительницей Первенства в многоборье, а также
заняла первое место в опорном прыжке, в упражнении на бревне и стала серебряным
призером в вольных упражнениях.
Софья Селюжина в финалах в отдельных видах многоборья завоевала бронзу в
опорном прыжке.
Поздравляем спортсменок с отличным результатом и их тренеров: М.А. Стяжкину
и Т.Ф. Бояринцеву.