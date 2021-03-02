Победа Златы Осокиной

Честь Гатчины защищали воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №1: Софья Селюжина и Виктория Акимочкина по программе мастеров спорта, Злата Осокина, Анастасия Дмитриева и Станислава Лёвина по программе кандидатов в мастера спорта, а также Миа Федосий и Маргарита Захарова по программе первого спортивного разряда.

Злата Осокина стала победительницей Первенства в многоборье, а также заняла первое место в опорном прыжке, в упражнении на бревне и стала серебряным призером в вольных упражнениях.

Софья Селюжина в финалах в отдельных видах многоборья завоевала бронзу в опорном прыжке.

Поздравляем спортсменок с отличным результатом и их тренеров: М.А. Стяжкину и Т.Ф. Бояринцеву.