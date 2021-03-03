Прекрасных жительниц области поздравят «цветочные волонтеры», музыканты и артисты

Волонтеры из Ресурсного
добровольческого центра Ленинградской области с 6 по 8 марта во всех района
проведут акцию «Вам, любимые!». Активисты подарят женщинам главный весенний
символ – тюльпаны.
6 марта в Гатчине на
площадке Ресурсного добровольческого центра для молодых мам с детьми состоится
праздничная фотосъемка. В коворкинг-центре в Ивангороде 7 марта «Клуб молодой
семьи» проведет мастер-класс по плетению кос «Для мамочек и лялечек».
Симфонический оркестр Ленинградской области
подарит ленинградским женщинам концерт – признание в любви «Без женщин жить
нельзя на свете». Музыкальные события пройдут 3, 5 и 6 марта в региональном
Дворце искусств, Дворцах культуры в Волхове и Тосно, соответственно.
Государственный оркестр русских народных
инструментов «Метелица» даст 6 марта праздничный концерт в деревне Заклинье
Лужского района. Мероприятие, в программе которого – русская народная музыка,
музыка из кинофильмов, произведения российских и зарубежных классиков,
популярные народные песни и современные шлягеры, пройдет в 15.00 в заклинском
Доме культуры.
Ленинградский областной колледж культуры и
искусства подготовил программу «Вальс цветов», которая пройдет 4 марта в 13.30.
На концерте прозвучат сольные, ансамблевые и хоровые произведения.
Для жительниц села Старая Ладога 5 марта Театр
«На Литейном» представит спектакль «Счастье мое» в информационно-досуговом
центре «Старая Ладога».