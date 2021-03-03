Прекрасных жительниц области поздравят «цветочные волонтеры», музыканты и артисты

Волонтеры из Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области с 6 по 8 марта во всех района проведут акцию «Вам, любимые!». Активисты подарят женщинам главный весенний символ – тюльпаны.

6 марта в Гатчине на площадке Ресурсного добровольческого центра для молодых мам с детьми состоится праздничная фотосъемка. В коворкинг-центре в Ивангороде 7 марта «Клуб молодой семьи» проведет мастер-класс по плетению кос «Для мамочек и лялечек».

Симфонический оркестр Ленинградской области подарит ленинградским женщинам концерт – признание в любви «Без женщин жить нельзя на свете». Музыкальные события пройдут 3, 5 и 6 марта в региональном Дворце искусств, Дворцах культуры в Волхове и Тосно, соответственно.

Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» даст 6 марта праздничный концерт в деревне Заклинье Лужского района. Мероприятие, в программе которого – русская народная музыка, музыка из кинофильмов, произведения российских и зарубежных классиков, популярные народные песни и современные шлягеры, пройдет в 15.00 в заклинском Доме культуры.

Ленинградский областной колледж культуры и искусства подготовил программу «Вальс цветов», которая пройдет 4 марта в 13.30. На концерте прозвучат сольные, ансамблевые и хоровые произведения.

Для жительниц села Старая Ладога 5 марта Театр «На Литейном» представит спектакль «Счастье мое» в информационно-досуговом центре «Старая Ладога».