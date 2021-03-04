Как надгробия с Малых Колпан оказались на берегу реки Смоленки?

У реки Смоленки рядом с домом №30 по улице Кораблестроителей местные жители обнаружили надгробие XIX века. Могильная плита была расколота неизвестными на 12 неровных частей. Одиннадцать из них нашли на пустыре, еще одну - у стены дома.

Люди начали свое расследование. Оказалось, камни появились здесь не вчера. Историю семьи Швиндт, чьи имена вырезаны на граните, удалось восстановить. Оказалось, ее глава - Пауль Александр Швиндт - известный в прошлом священнослужитель. Он был пастором Лютеранской Кирхи Святого апостола Петра в деревне Малые Колпаны рядом с Гатчиной. У кирхи, на кладбище, его и похоронили вместе с женой и сыном. Долгое время считалось, что все могильные плиты лютеранского захоронения были безвозвратно утеряны. В советское время за могилами фактически никто не следил. Вокруг кирхи построили завод «Авангард», а кладбище закатали в асфальт.

Евангелическо-Лютеранская община Святой Екатерины сейчас пытается разгадать, каким образом надгробие оказалось на берегу Смоленки и решить вопрос, как восстановить могильную плиту. Возможно, судьбу исторической находки помогут решить дальние родственники семьи Швиндт. Они сейчас живут в Москве, их уже оповестили о случившемся.

Источник: https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=46025