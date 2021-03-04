Как надгробия с Малых Колпан оказались на берегу реки Смоленки?

У
реки Смоленки рядом с домом №30 по улице Кораблестроителей местные жители
обнаружили надгробие XIX века. Могильная плита была расколота неизвестными на
12 неровных частей. Одиннадцать из них нашли на пустыре, еще одну - у стены дома.
Люди
начали свое расследование. Оказалось, камни появились здесь не вчера. Историю
семьи Швиндт, чьи имена вырезаны на граните, удалось восстановить. Оказалось, ее
глава - Пауль Александр Швиндт - известный в прошлом священнослужитель. Он был
пастором Лютеранской Кирхи Святого апостола Петра в деревне
Малые Колпаны рядом с Гатчиной. У кирхи, на кладбище, его и похоронили вместе с
женой и сыном. Долгое время считалось, что все могильные плиты лютеранского
захоронения были безвозвратно утеряны. В советское время за могилами фактически
никто не следил. Вокруг кирхи построили завод «Авангард», а кладбище закатали в
асфальт.
Евангелическо-Лютеранская
община Святой Екатерины сейчас пытается разгадать, каким образом надгробие
оказалось на берегу Смоленки и решить вопрос, как восстановить могильную плиту.
Возможно, судьбу исторической находки помогут решить дальние родственники семьи
Швиндт. Они сейчас живут в Москве, их уже оповестили о случившемся.
Источник:
https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=46025