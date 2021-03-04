Музыкальное «Возвращение» для особых семей

Торжественный вечер традиционно состоялся в Санкт-Петербургском концертном зале «Колизей-Арена». На знаменитой сцене выступили титулованные исполнители – участники известных телепроектов «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Танцы на ТНТ» и других. Для маленьких гостей праздника организаторы приготовили угощения и подарки.

Одна из целей благотворительного вечера – привлечь внимание к проблемам детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать к милосердию и поддержке. Гостями торжества стали многодетные семьи из Санкт-Петербурга и Гатчинского района, взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные семьи.

- Мы благодарны всем зрителям, кто принял участие в благотворительном концерте «Возвращение», и продолжим организовывать мероприятия, которые позволяют дарить радость и ощущение праздника взрослым и детям, попавшим в зону риска. Убеждена, что, объединяя усилия в это непростое время, мы можем помочь тем, кому забота и внимание сейчас жизненно необходимы», - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач.