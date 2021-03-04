Музыкальное «Возвращение» для особых семей

Торжественный
вечер традиционно состоялся в Санкт-Петербургском концертном зале
«Колизей-Арена». На знаменитой сцене выступили титулованные исполнители –
участники известных телепроектов «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Танцы
на ТНТ» и других. Для маленьких гостей праздника организаторы приготовили
угощения и подарки.
Одна
из целей благотворительного вечера – привлечь внимание к проблемам детей и
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать к
милосердию и поддержке. Гостями торжества стали многодетные семьи из
Санкт-Петербурга и Гатчинского района, взрослые и дети с ограниченными возможностями
здоровья, малообеспеченные семьи.
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Мы благодарны всем зрителям, кто принял участие в благотворительном концерте «Возвращение»,
и продолжим организовывать мероприятия, которые позволяют дарить радость и
ощущение праздника взрослым и детям, попавшим в зону риска. Убеждена, что,
объединяя усилия в это непростое время, мы можем помочь тем, кому забота и
внимание сейчас жизненно необходимы», - отметила исполнительный директор благотворительного
фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач.