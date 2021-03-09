Победы самбистов Гатчинского района

Среди воспитанников клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» победителями в своих группах стали Артур Кириллов и Лера Бобрышева, на втором месте – Максим Кириленко, бронзу присудили Саше Саулину и Диане Новиковой.

В соревнованиях также приняли участие воспитанники Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич». Среди спортсменов 2007-2009 г.р. первое место занял Александр Шарангия, на втором месте – Захар Савельев и Денис Пелевин, бронзу присудили Андрею Койвистолайнен. Среди спортсменов 2005-2007 г.р. победителем стал Владислав Шарангия, на третьем месте Александр Шарангия и Даниил Коновалов.

Команда Гатчинского района заняла первое командное место среди юношей и девушек 2007-09 г.р. и второе командное место среди юношей и девушек 2005-07 г.р.