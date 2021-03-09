Победы самбистов Гатчинского района

Среди
воспитанников клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» победителями в своих группах
стали Артур Кириллов и Лера Бобрышева, на втором месте
– Максим Кириленко, бронзу присудили Саше Саулину и Диане Новиковой.
В соревнованиях также приняли участие воспитанники
Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич». Среди спортсменов
2007-2009 г.р. первое место занял Александр Шарангия, на втором месте – Захар
Савельев и Денис Пелевин, бронзу присудили Андрею Койвистолайнен. Среди
спортсменов 2005-2007 г.р. победителем стал Владислав Шарангия, на третьем
месте Александр Шарангия и Даниил Коновалов.
Команда Гатчинского района заняла первое
командное место среди юношей и девушек 2007-09 г.р. и второе командное место
среди юношей и девушек 2005-07 г.р.