Награда фельдшеру Надежде Мельниковой

Медаль в честь героини первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской была учреждена 7 июля 2020 года. Она вручается за заслуги в области охраны здоровья, за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, за значительные заслуги в развитии волонтерства, сохранении и приумножении традиций милосердия.

Надежда Мельникова в 1978 году окончила Выборгское медицинское училище и сразу пришла работать в Гатчинскую больницу. Как рассказали в Гатчинской КМБ, Надежда Владимировна 19 лет проработала фельдшером скорой медицинской помощи, показав себя высококлассным специалистом, владеющим всеми медицинскими манипуляциями, необходимыми фельдшеру скорой и неотложной помощи.

С 1997 года Надежда Мельникова – фельдшер по приему и передаче вызовов бригадам скорой медицинской помощи. В период пандемии она показала себя настоящим лидером в борьбе с новой коронасирусной инфекцией, грамотно, чётко, уверенно и логично распределяя вызовы на экстренные и неотложные. А еще Надежда Мельникова - активный член Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела Ленинградской области,

Награду она получила прямо на рабочей смене, из рук главной медицинской сестры больницы Наталии Земко.

Фото Гатчинской КМБ