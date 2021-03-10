Награда фельдшеру Надежде Мельниковой

Медаль
в честь героини первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, сестры милосердия
Даши Севастопольской была учреждена 7 июля 2020 года. Она вручается за заслуги
в области охраны здоровья, за самоотверженность при оказании медицинской помощи
в условиях чрезвычайных ситуаций, за значительные заслуги в развитии волонтерства,
сохранении и приумножении традиций милосердия.
Надежда
Мельникова в 1978 году окончила Выборгское
медицинское училище и сразу пришла работать в Гатчинскую больницу. Как
рассказали в Гатчинской КМБ, Надежда Владимировна 19 лет проработала фельдшером
скорой медицинской помощи, показав себя высококлассным специалистом, владеющим всеми
медицинскими манипуляциями, необходимыми фельдшеру скорой и неотложной помощи.
С
1997 года Надежда Мельникова – фельдшер по приему и передаче вызовов бригадам
скорой медицинской помощи. В период пандемии она показала себя настоящим
лидером в борьбе с новой коронасирусной инфекцией, грамотно, чётко, уверенно и
логично распределяя вызовы на экстренные и неотложные. А еще Надежда Мельникова
- активный член Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела
Ленинградской области,
Награду
она получила прямо на рабочей смене, из рук главной медицинской сестры больницы
Наталии Земко.
Фото Гатчинской КМБ