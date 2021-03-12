Гатчинский район: 19 новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 19 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+12)

- п. Высокоключевой (+1)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- г. Коммунар (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Горки (Веревское поселение) (+2)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 5 379 человек, 4 856 из их числа – 90,3 % - выздоровели. Скончался 121 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 12 марта коронавирусная инфекция диагностирована у 37 642 человек, 34 325 человек поправились, 747 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 91,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2 315 человек (выздоровели 2143),

- г. Коммунар – 338 человек (выздоровели 299),

- п. Сиверский – 285 человек (выздоровели 263),

- п. Вырица – 252 человека (выздоровели 240),

- п. Тайцы – 151 человек (выздоровели 146),

- п. Новый Свет – 142 человека (выздоровели 133),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 101 человек (выздоровели 90),

- с. Никольское – 94 человека (выздоровели 88),

- д. Большие Колпаны – 92 человека (выздоровели 85),

- п. Дружная Горка – 76 человек (выздоровели 72),

- п. Пудость – 72 человека (выздоровели 71),

- п. Войсковицы – 68 человек (выздоровели 57),

- д. Малые Колпаны – 50 человек (выздоровели 47),

- д. Новый Учхоз – 47 человек (выздоровели 42),

- д. Сяськелево – 46 человек (выздоровели 42),

- п. Терволово – 46 человек (выздоровели 41),

- д. Лампово – 45 человек (выздоровели 38),

- п. Семрино – 43 человека (выздоровели 37),

- п. Елизаветино – 39 человек (выздоровели 32),

- с. Рождествено – 37 человек (выздоровели 33),

- д. Белогорка – 32 человека (выздоровели 29),

- д. Батово – 32 человека (выздоровели 26),

- д. Пудомяги – 29 человек (выздоровели 26),

- п. Лукаши – 26 человек (выздоровели 23),

- д. Мины – 26 человек (выздоровели 21),

- п. Сусанино – 26 человек (выздоровели 22),

- д. Большое Рейзино – 25 человек (выздоровели 22),

- п. Кобралово – 24 человека (выздоровели 22),

- д. Старосиверская – 24 человека (выздоровели 21),

- п. Мыза-Ивановка – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Высокоключевой – 21 человек (выздоровели 18),

- п. Торфяное – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Жабино – 20 человек (выздоровели 17),

- п. Суйда – 19 человек (выздоровели 17),

- д. Меньково – 19 человек (выздоровели 12),

- д. Горки (Веревское СП) – 18 человек (выздоровели 11),

- д. Большое Верево – 16 человек (выздоровели 11),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 14),

- д. Сокколово – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Дружноселье – 15 человек (выздоровели 12),

- д. Нижняя – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Шпаньково – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пустошка – 13 человек (выздоровели 110),

- д. Парицы – 13 человек (выздоровели 7),

- п. Пригородный – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 11 человек (выздоровели 10),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Куровицы - 11 человек (выздоровели 10),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Большие Борницы – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Выра – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Новосиверская – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайя – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Корпиково – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Покровка - 9 человек (выздоровели 6),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Романовка – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Чаща – 8 человек (выздоровели 5),

- д. Александровка - 8 человек (выздоровели 6),

- д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Химози, п. Дивенский, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, с. Орлино, п. Прибытково – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Большево, д. Руссолово, п. Карташевская, массив Красницы, д. Мыза, п. Кобринское, д. Дони – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Реболово, д. Вопша – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, д. Петрово, д. Новые Черницы, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Алексеевка, д. Бугры, д. Пижма, д. Большие Тайцы, д. Грязно, д. Котельниково, д. Зайцево, д. Коммолово – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Ковшово, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, п. Кезево, д. Рябизи, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье, д. Переярово, КП Рыбицы-1– по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье, д. Туганицы, д Педлино - по 1 человеку.