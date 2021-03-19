14 медалей ленинградцев

14 медалей ленинградцев

В городе Архангельске прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

Рубрики : Спорт     19 Mar 2021

Спортсмены Ленинградской области заняли 14 призовых мест, завоевав шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей. Девять медалей – вклад в копилку сборной гатчинских спортсменов – воспитанников Сиверской школы Олимпийского резерва «Ника». На их счету пять первых, одно второе и три третьих места.

В результате, в финале Первенства России в командном зачете и в личных соревнованиях Гатчинский район и Ленинградскую область будут представлять Екатерина Иванова, Маргарита Михайлова, Марина Назарова, Всеволод Мустаев.

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