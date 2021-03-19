14 медалей ленинградцев

Спортсмены Ленинградской
области заняли 14 призовых мест, завоевав шесть золотых, три серебряных и
четыре бронзовых медалей. Девять медалей – вклад в копилку сборной гатчинских
спортсменов – воспитанников Сиверской школы Олимпийского резерва «Ника». На их
счету пять первых, одно второе и три третьих места.
В результате, в финале
Первенства России в командном зачете и в личных соревнованиях Гатчинский район
и Ленинградскую область будут представлять Екатерина Иванова, Маргарита
Михайлова, Марина Назарова, Всеволод Мустаев.