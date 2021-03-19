Готовые документы – через постамат

Новый постамат будет использоваться для выдачи готовых документов, ранее заказанных в МФЦ на улице Карла Маркса, 16А.

При подаче документов и заявления об оказании той или иной услуги заявитель может дать согласие на получение результатов через постамат. Как только документы будут готовы к выдаче, специалист МФЦ закладывает их в одну из ячеек постамата и в этот же момент заявитель получает сообщение на свой мобильный телефон с уведомлением о готовности документов и цифровым кодом. В любое удобное для него время заявитель может прийти в МФЦ, ввести код на цифровом экране постамата и забрать готовые документы из открывшейся ячейки. Таким образом, заявителю не нужно тратить время на ожидание своей очереди к специалисту и пребывание в МФЦ, а специалист сможет оказать большее количество услуг в освободившееся время.

Для выдачи документов через постамат были выделены пока только десять видов услуг МФЦ, которые оказывает центр соцзащиты, комитет образования и местная администрация. По времени готовые документы будут храниться в ячейках столько же, сколько они хранились бы при обычном формате оказания услуги.

- Мы будем отслеживать, насколько новый сервис станет популярным у клиентов МФЦ. В дальнейшем планируем усовершенствовать способ выдачи, вплоть до сканирования своего паспорта при получении документов через постамат, - сказал Сергей Есипов.

Проект патронирует комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, которым руководит заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов, при его непосредственном участии.

В дальнейшем руководство МФЦ Ленинградской области планирует оснастить таким функционалом все площадки МФЦ в регионе и расширить перечень оказываемых через постамат услуг.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой