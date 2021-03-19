Готовые документы – через постамат

Новый постамат
будет использоваться для выдачи готовых документов, ранее заказанных в МФЦ на
улице Карла Маркса, 16А.
При подаче
документов и заявления об оказании той или иной услуги заявитель может дать
согласие на получение результатов через постамат. Как только документы будут
готовы к выдаче, специалист МФЦ закладывает их в одну из ячеек постамата и в
этот же момент заявитель получает сообщение на свой мобильный телефон с
уведомлением о готовности документов и цифровым кодом. В любое удобное для него
время заявитель может прийти в МФЦ, ввести код на цифровом экране постамата и
забрать готовые документы из открывшейся ячейки. Таким образом, заявителю не
нужно тратить время на ожидание своей очереди к специалисту и пребывание в МФЦ,
а специалист сможет оказать большее количество услуг в освободившееся время.
Для выдачи
документов через постамат были выделены пока только десять видов услуг МФЦ,
которые оказывает центр соцзащиты, комитет образования и местная администрация.
По времени готовые документы будут храниться в ячейках столько же, сколько они
хранились бы при обычном формате оказания услуги.
- Мы будем
отслеживать, насколько новый сервис станет популярным у клиентов МФЦ. В
дальнейшем планируем усовершенствовать способ выдачи, вплоть до сканирования
своего паспорта при получении документов через постамат, - сказал Сергей
Есипов.
Проект патронирует
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, которым руководит заместитель председателя правительства региона
Дмитрий Ялов, при его непосредственном участии.
В дальнейшем руководство
МФЦ Ленинградской области планирует оснастить таким функционалом все площадки
МФЦ в регионе и расширить перечень оказываемых через постамат услуг.
Фото Ольги
Фирсовой