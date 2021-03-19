По понедельникам парковка в Солнечном переулке будет запрещена

Жительница Гатчины обратилась с просьбой
установить дорожные знаки, запрещающие сквозной проезд через дворовую
территорию между Рощинской улицей и Красносельским шоссе в Гатчине. Вопрос был
вынесен на обсуждение комиссии, так как заявительнице уже неоднократно
сообщалось, что по правилам сквозное движение механических транспортных средств
в жилых зонах запрещено. А данная дворовая территория приравнена к жилой зоне,
и на ней действуют аналогичные требования ПДД: сквозное движение запрещено.
Дорожных знаков, запрещающих сквозное движение через дворовые территории,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. В случае выявления
нарушений любой гражданин вправе сообщить об этом в органы ГИБДД.
Установку дорожных знаков, запрещающих
сквозной проезд через двор между Рощинской и Красносельским шоссе, комиссия
сочла нецелесообразной.
Обращение директора УБДХ об установке
дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками «Время
действия: понедельник с 10.00 до 16.00» в Солнечном переулке от дома № 4 до
пересечения с проспектом 25-го Октября комиссия постановила удовлетворить.
Припаркованные в дневное время автомобили мешают уборке улицы. Знаки в
Солнечном переулке должны появиться к 1 мая.