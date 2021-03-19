По понедельникам парковка в Солнечном переулке будет запрещена

Жительница Гатчины обратилась с просьбой установить дорожные знаки, запрещающие сквозной проезд через дворовую территорию между Рощинской улицей и Красносельским шоссе в Гатчине. Вопрос был вынесен на обсуждение комиссии, так как заявительнице уже неоднократно сообщалось, что по правилам сквозное движение механических транспортных средств в жилых зонах запрещено. А данная дворовая территория приравнена к жилой зоне, и на ней действуют аналогичные требования ПДД: сквозное движение запрещено. Дорожных знаков, запрещающих сквозное движение через дворовые территории, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. В случае выявления нарушений любой гражданин вправе сообщить об этом в органы ГИБДД.

Установку дорожных знаков, запрещающих сквозной проезд через двор между Рощинской и Красносельским шоссе, комиссия сочла нецелесообразной.

Обращение директора УБДХ об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками «Время действия: понедельник с 10.00 до 16.00» в Солнечном переулке от дома № 4 до пересечения с проспектом 25-го Октября комиссия постановила удовлетворить. Припаркованные в дневное время автомобили мешают уборке улицы. Знаки в Солнечном переулке должны появиться к 1 мая.

Вопрос устройства пешеходного перехода на Аэродроме – в районе дома № 7 на улице Красных Военлетов решен положительно. Члены комиссии констатировали интенсивность автомобильного движения на данной улице, а востребованность перехода обусловлена наличием большой спортивной площадки в районе дома № 14 по улице Авиатриссы Зверевой. В итоге решено в срок до 1-го мая оборудовать пешеходный переход через улицу Красных Военлетов с установкой искусственных неровностей. Место расположения «зебры» предварительно согласовать с органами ГИБДД.