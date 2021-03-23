Права дольщика нарушены? Звоните в прокуратуру!

Права дольщика нарушены? Звоните в прокуратуру!

В Гатчинской городской прокуратуре организована «горячая линия» по вопросам нарушений требований законодательства при долевом строительстве многоквартирных домов.

Рубрики : Прокуратура     23 Mar 2021

Прием сообщений от граждан об известных им фактах нарушения закона в указанной сфере ведется с 24 по 31 марта, с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (81371) 575-13.

Желающие подать письменное обращение могут обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Гатчина,
ул. Горького, д. 7.

 

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