Права дольщика нарушены? Звоните в прокуратуру!

Прием сообщений от граждан об известных им фактах нарушения закона в указанной сфере ведется с 24 по 31 марта, с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (81371) 575-13.

Желающие подать письменное обращение могут обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Гатчина,

ул. Горького, д. 7.