Александр Дрозденко - в числе руководителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

На заседании Палаты регионов в рамках 40-й пленарной сессии Конгресса, которая проходит 23-24 марта в онлайн-формате, состоялись выборы Председателя Палаты регионов и семи его заместителей, одним из которых стал губернатор Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Кандидатура Александра Дрозденко была выдвинута политической группой Конгресса «Европейская народная партия» по итогам голосования на заседании политической группы, прошедшем в формате онлайн 3 марта.

«Основным приоритетом своей деятельности в Конгрессе я считаю повышение эффективности местного и регионального демократического управления, рост социального взаимопонимания и, конечно, качества жизни.

Путем конструктивного сотрудничества в нашей большой европейской семье мы продолжим преодолевать новые вызовы и искать совместные решения всех актуальных вопросов в интересах граждан» — подчеркнул Александр Дрозденко, обращаясь к участникам заседания.

Напомним, что распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Дрозденко включен в состав делегации РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в качестве представителя в Палате регионов. В ноябре 2018 г. по итогам голосования возглавил российскую делегацию в Конгрессе, а также был избран заместителем Председателя Конгресса от Палаты регионов.

Конгресс состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше 150 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы.