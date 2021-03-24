Александр Дрозденко - в числе руководителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

На
заседании Палаты регионов в рамках 40-й пленарной сессии Конгресса, которая
проходит 23-24 марта в онлайн-формате, состоялись выборы Председателя Палаты
регионов и семи его заместителей, одним из которых стал губернатор
Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Кандидатура
Александра Дрозденко была выдвинута политической группой Конгресса «Европейская
народная партия» по итогам голосования на заседании политической группы,
прошедшем в формате онлайн 3 марта.
«Основным
приоритетом своей деятельности в Конгрессе я считаю повышение эффективности
местного и регионального демократического управления, рост социального
взаимопонимания и, конечно, качества жизни.
Путем
конструктивного сотрудничества в нашей большой европейской семье мы продолжим
преодолевать новые вызовы и искать совместные решения всех актуальных вопросов
в интересах граждан» — подчеркнул Александр Дрозденко, обращаясь к участникам
заседания.
Напомним,
что распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина Александр
Дрозденко включен в состав делегации РФ в Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы в качестве представителя в Палате регионов. В ноябре 2018
г. по итогам голосования возглавил российскую делегацию в Конгрессе, а также
был избран заместителем Председателя Конгресса от Палаты регионов.
Конгресс
состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше 150 тысяч
местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы.