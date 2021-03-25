Боксер из Коммунара завоевал «золото»

Первый раунд остался за представителем из Выборга Максимом Ивановым, но во втором раунде Андрей Тюфяков подстроился под соперника и начал забирать инициативу в свои руки, а в третьем раунде он ее уже больше не отпускал. Поздравляем Андрея и его тренеров Владимира Грицкевича и Алексея Кочукова.

Информация и фото: Федерация бокса Ленинградской области