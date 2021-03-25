Боксер из Коммунара завоевал «золото»

Воспитанник Коммунарской ДЮСШ Андрей Тюфяков успешно выступил в финале Первенства Северо-Западного федерального округа по боксу в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг.
Рубрики :
Спорт
25 Mar 2021
Первый
раунд остался за представителем из Выборга Максимом Ивановым, но во втором
раунде Андрей Тюфяков подстроился под соперника и начал забирать инициативу в свои
руки, а в третьем раунде он ее уже больше не отпускал. Поздравляем Андрея и его
тренеров Владимира Грицкевича и Алексея Кочукова.
Информация и фото:
Федерация бокса Ленинградской области
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