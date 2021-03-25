Боксер из Коммунара завоевал «золото»

Боксер из Коммунара завоевал «золото»

Воспитанник Коммунарской ДЮСШ Андрей Тюфяков успешно выступил в финале Первенства Северо-Западного федерального округа по боксу в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг.

Рубрики : Спорт     25 Mar 2021

Первый раунд остался за представителем из Выборга Максимом Ивановым, но во втором раунде Андрей Тюфяков подстроился под соперника и начал забирать инициативу в свои руки, а в третьем раунде он ее уже больше не отпускал. Поздравляем Андрея и его тренеров Владимира Грицкевича и Алексея Кочукова.

Информация и фото: Федерация бокса Ленинградской области

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+