Гатчинские школьники-экскурсоводы – лучшие в Ленинградской области

Свои проекты на
конкурсе представили 72 юных экскурсовода практических из всех муниципальных
районов Ленинградской области. Конкурс проходил в трех возрастных группах: 8-10
лет, 11-13 лет, 14-18 лет.
Программа конкурса традиционно включала
представление экскурсии по музею или объектам культурного и природного наследия,
подготовленной на домашнем материале. Для старшей возрастной категории также
было предусмотрено дополнительное творческое задание – разработка
мини-экскурсии на заданную тему.
В
средней группе среди 21 участника из разных уголков региона лучшей была
признана ученица 6-го класса Сиверской школы № 3 Елизавета Назарова, которой
помогала и поддерживала руководитель школьного музея Тамара Мирошниченко.
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один представитель Гатчинского района – ученик 9-го класса Гатчинской школы № 7
Михаил Бушуев стал победителем в старшей возрастной группе. Михаил при
поддержке руководителя школьного музея, заместителя директора школы по
воспитательной работе Светланы Максимовой, рассказал о своей работе
экскурсоводом в школьном музее «Наследие».
По
словам Светланы Максимовой, конкурс длился на протяжении восьми часов, за
которые Михаил должен был выполнить два задания. Кстати, о подробностях одного
из них по условиям конкурса он узнал только накануне. На подготовку новой
экскурсии у Михаила были только вечер и ночь.
Всероссийский
конкурс юных экскурсоводов проводится с 2006 года с целью создания условий для
формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников с
помощью экскурсионной и социально-значимой деятельности в образовательных
организациях и выявления и поддержки одаренных детей.
Ирина
ХРУСТАЛЁВА