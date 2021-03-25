Гатчинские школьники-экскурсоводы – лучшие в Ленинградской области

Свои проекты на конкурсе представили 72 юных экскурсовода практических из всех муниципальных районов Ленинградской области. Конкурс проходил в трех возрастных группах: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.

Программа конкурса традиционно включала представление экскурсии по музею или объектам культурного и природного наследия, подготовленной на домашнем материале. Для старшей возрастной категории также было предусмотрено дополнительное творческое задание – разработка мини-экскурсии на заданную тему.

В средней группе среди 21 участника из разных уголков региона лучшей была признана ученица 6-го класса Сиверской школы № 3 Елизавета Назарова, которой помогала и поддерживала руководитель школьного музея Тамара Мирошниченко.

Еще один представитель Гатчинского района – ученик 9-го класса Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев стал победителем в старшей возрастной группе. Михаил при поддержке руководителя школьного музея, заместителя директора школы по воспитательной работе Светланы Максимовой, рассказал о своей работе экскурсоводом в школьном музее «Наследие».

По словам Светланы Максимовой, конкурс длился на протяжении восьми часов, за которые Михаил должен был выполнить два задания. Кстати, о подробностях одного из них по условиям конкурса он узнал только накануне. На подготовку новой экскурсии у Михаила были только вечер и ночь.

Всероссийский конкурс юных экскурсоводов проводится с 2006 года с целью создания условий для формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников с помощью экскурсионной и социально-значимой деятельности в образовательных организациях и выявления и поддержки одаренных детей.

Ирина ХРУСТАЛЁВА