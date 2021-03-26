Ленинградской экопродукции - международный знак качества

Российский экологический сертификат получили козьи молоко, творог, сыр «Рикотта» и «Качотта», куриные яйца и картофель.

«Алёховщина» — первая ленинградская ферма, удостоенная знака «Листок жизни» — российского экологического сертификата, признанного Всемирной Ассоциацией Экомаркировки.

Хозяйство прошло независимую проверку на соответствие экологическим критериям, требованиям стандартов, охватывающих весь жизненный цикл продукции.

Ферма «Алеховщина» была основана несколько лет назад специально для производства натуральной, органической продукции и проходила сертификацию в иностранных компаниях, сейчас проходит аттестацию у отечественной организации.

Создать бренд российских экологически чистых товаров поручил в 2019 году в ходе Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

В Ленинградской области удивляется особое внимание развитию органического земледелия — в удаленных, свободных от промышленного производства районах, реализуется программа «Ленинградский гектар», в администрации региона рассматривается возможность господдержки сертификации натуральной продукции.