Работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

Соответствующее
постановление подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
За каждого
трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели
предусмотрено более 12 млрд рублей.
Первую субсидию в
размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы нового
сотрудника, второй МРОТ – через три месяца, третий – еще через три. Средства,
которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места,
компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Оператором
платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя и
идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. Работники
должны быть трудоустроены по трудовому договору.
Субсидии за
трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Никаких личных
визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление и
разместить вакансии можно через портал «Работа в России». Служба занятости
подберет подходящих кандидатов.
Напомним, в январе
этого года на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин
потребовал к концу 2021 года вернуть показатели занятости в стране на
докризисный уровень. Для этого Минтрудом совместно с субъектами федерации с
учетом специфики локальных рынков труда и структуры безработицы разработан
комплекс мер. В каждом субъекте, включая Ленинградскую область, приняты
региональные комплексы мер по содействию занятости.