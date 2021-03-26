Работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

Соответствующее постановление подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы нового сотрудника, второй МРОТ – через три месяца, третий – еще через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. Работники должны быть трудоустроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление и разместить вакансии можно через портал «Работа в России». Служба занятости подберет подходящих кандидатов.

Напомним, в январе этого года на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин потребовал к концу 2021 года вернуть показатели занятости в стране на докризисный уровень. Для этого Минтрудом совместно с субъектами федерации с учетом специфики локальных рынков труда и структуры безработицы разработан комплекс мер. В каждом субъекте, включая Ленинградскую область, приняты региональные комплексы мер по содействию занятости.