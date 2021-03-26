В Войсковицах сразились в дартс

В соревнованиях, которые проводились в трех возрастных группах по игре «сектор 20», приняли участие 29 команд.

Дартс – это игра для спокойных и сильных духом людей, которые постоянно тренируются и повышают свой спортивный уровень. Таких спортсменов в Гатчинском районе с каждым годом становится все больше.

В результате упорной борьбы победителями и призерами стали:

- в группе 2008 г.р. и младше первое место заняла команда «Войсковицкий ЦКиС № 1», которая набрала 1220 очков, на втором месте – команда Гатчинской ДЮСШ № 3-1 (640 очков), на третьем месте – команда Гатчинской ДЮСШ №3-2 (640 очков). Победителями в личном зачете стали Софья Балашова (Гатчинская ДЮСШ № 3) и Арсен Богданов (Войсковицкий ЦКиС);

- в группе 2004-2007 г.р. первое место заняла команда место «Войсковицкий ЦКиС» (1360 очков), на втором месте – Гатчинская ДЮСШ № 3-1(1320 очков), на третьем месте – Гатчинская ДЮСШ № 3-2 (1100 очков). Победителями в личном зачете стали Елизавета Швецова (Гатчинская ДЮСШ № 3) и Никита Ляпищев (Гатчинская ДЮСШ № 3);

- в группе 2003 г.р. и старше лучшей стала команда «Войсковицкий ЦКиС» (1740 очков), на втором месте – команда Войсковицкого поселения (1720 очков), на третьем месте – команда из города Гатчины (1600 очков). Победителями в личном зачете стали Дарья Шантырь (Войсковицкое поселение) и Александр Степанов («Войсковицкий ЦКиС»).

Команды-победители, команды-призеры, а также победители в личном зачете будут награждены кубками, медалями и грамотами районного спорткомитета.

Участники соревнований выражают благодарность главе администрации Войсковицкого поселения Евгению Воронину и директору Войсковицкого центра культуры и спорта Юлии Даурцевой за предоставление места проведения соревнований, а также руководителю секции дартса Войсковицкого ЦКиС и главному судье соревнований Анатолию Кистайкину за отличную организацию и проведение турнира.

Информация и фото Надежды Быстровой