В Войсковицах сразились в дартс

В соревнованиях,
которые проводились в трех возрастных группах по игре «сектор 20», приняли
участие 29 команд.
Дартс
– это игра для спокойных и сильных духом людей, которые постоянно тренируются и
повышают свой спортивный уровень. Таких спортсменов в Гатчинском районе с
каждым годом становится все больше.
В результате упорной борьбы победителями
и призерами стали:
- в
группе 2008 г.р. и младше первое место заняла команда «Войсковицкий ЦКиС № 1»,
которая набрала 1220 очков, на втором месте – команда Гатчинской ДЮСШ № 3-1 (640
очков), на третьем месте – команда Гатчинской ДЮСШ №3-2 (640 очков). Победителями
в личном зачете стали Софья Балашова (Гатчинская ДЮСШ № 3) и Арсен Богданов (Войсковицкий
ЦКиС);
- в
группе 2004-2007 г.р. первое место заняла команда место «Войсковицкий ЦКиС» (1360
очков), на втором месте – Гатчинская ДЮСШ № 3-1(1320 очков), на третьем месте –
Гатчинская ДЮСШ № 3-2 (1100 очков). Победителями в личном зачете стали Елизавета
Швецова (Гатчинская ДЮСШ № 3) и Никита Ляпищев (Гатчинская ДЮСШ № 3);
- в
группе 2003 г.р. и старше лучшей стала команда «Войсковицкий ЦКиС» (1740 очков),
на втором месте – команда Войсковицкого поселения (1720 очков), на третьем
месте – команда из города Гатчины (1600 очков). Победителями в личном зачете
стали Дарья Шантырь (Войсковицкое поселение) и Александр Степанов («Войсковицкий
ЦКиС»).
Команды-победители,
команды-призеры, а также победители в личном зачете будут награждены кубками,
медалями и грамотами районного спорткомитета.
Участники
соревнований выражают благодарность главе администрации Войсковицкого поселения
Евгению Воронину и директору Войсковицкого центра культуры и спорта Юлии Даурцевой
за предоставление места проведения соревнований, а также руководителю секции
дартса Войсковицкого ЦКиС и главному судье соревнований Анатолию Кистайкину за
отличную организацию и проведение турнира.
Информация и фото Надежды Быстровой