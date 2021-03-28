У лебедя в Гатчинском парке появится спутница

Напомним, что в 2019-м, защищая свою кладку яиц,
погибла мама-лебедь гатчинского лебединого семейства. Лебедь-вдовец, которого
назвали Гошей, взял на себя воспитание маленького птенца, стал любимцем
посетителей музея-заповедника «Гатчина».
Поклонники лебединого семейства завели группу поддержки «ВКонтакте» –
«Гатчинские лебеди».
Птенец – дочь Серебрянка – выросла, и в феврале
покинула Гатчину со стаей диких лебедей. И теперь живет как дикая птица. Сейчас
начинается активный сезон гнездования, поэтому она уже в этом сезоне должна
создать семью.
Гоша вновь остался один, но ненадолго. Стало
известно, что ему нашли спутницу: её должны привезти в конце марта. Сейчас на
лебедушку оформляют документы, а это процесс длительный. Да и после прибытия в
Гатчину ее сначала ждет карантин (минимум недельный). А дальше остается
надеяться на лучшее – что Гоша примет новую спутницу.
Фото Елены Нургалиевой из группы «Гатчинские
лебеди»