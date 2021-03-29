Финансовый маркетплейс: что это и как им воспользоваться

Слово «маркетплейс» знакомо многим. Так называются сайты, где можно сравнить товары и услуги разных продавцов, выбрать наилучшее предложение и тут же совершить покупку. При этом не имеет значения, как далеко друг от друга находятся продавец и покупатель.

Чтобы продукты и услуги банков, страховых компаний, инвестиционных фондов стали одинаково доступны каждому жителю страны, независимо от места нахождения клиента и организации, был создан финансовый онлайн-сервис «Маркетплейс».

Что можно сделать с помощью финансового маркетплейса?

Можно выбрать банковский вклад и оформить его дистанционно, сравнить предложения страховщиков ОСАГО и сразу же приобрести полис онлайн, найти ипотечный кредит с наиболее выгодными условиями и оформить заем, приобрести облигации или паи инвестиционных фондов.





Этот перечень будет постоянно расширяться за счет других банковских, страховых и инвестиционных продуктов.

Как это работает?

Система «Маркетплейса» состоит из нескольких участников.

Финансовые платформы — интернет-сайты, где можно выбирать и приобретать финансовые услуги и продукты. Но платформы сложнее, чем обычные онлайн-магазины. Они обеспечивают бесперебойную работу системы и должны соблюдать требования закона по информационной безопасности и защите персональных данных. Кроме того, финансовые платформы, подключенные к системе «Маркетплейс», контролируются Банком России, который ведет специальный реестр операторов финансовых платформ и следит за соблюдением всех требований закона. В настоящее время зарегистрировано три таких платформы.

«Продавцы» — поставщики финансовых продуктов и услуг, которые представлены на платформах. Сегодня это банки, страховые компании, управляющие компании, эмитенты облигаций.

Регистратор финансовых транзакций (РФТ) — невидимый, но очень важный участник системы. После оформления сделки на финансовой платформе информация о ней автоматически поступает в РФТ, где хранится реестр всех операций и откуда в любой момент можно онлайн запросить нужную запись. Выписка из РФТ является юридически значимой, то есть может быть использована в качестве доказательства в суде, например, при споре со страховой компанией о возмещении ущерба по полису ОСАГО.

Как воспользоваться системой?

Можно сразу зайти на сайт финансовой платформы. Если вы хотите открыть банковский вклад или купить полис ОСАГО, вам нужна платформа «Финуслуги». Облигации можно приобрести на платформе ВТБ Регистратор, а ПИФы — на «Инфинитум». Другой вариант — выбрать нужный продукт с пометкой «Купить онлайн» или «Оформить онлайн» на одном из сайтов-агрегаторов. Такая отметка означает, что продукт доступен на платформе «Маркетплейса» и именно туда вас и переадресует агрегатор.

Итак, вы на выбранной платформе. Регистрируйтесь в системе с помощью подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуги» и переходите к выбору и оформлению продукта. РФТ автоматически пришлет вам уведомление о сделке, а вся информация о ней будет доступна в личном кабинете на Портале госуслуг.

Для оформления банковского вклада потребуется личная идентификация клиента, но идти никуда не придется — представитель платформы приедет сам.

Чем удобна система «Маркетплейс»?

Система дает доступ к услугам финансовых организаций всей страны. Конечно, и без нее можно открыть вклад дистанционно, но только в том банке, клиентом которого вы уже являетесь. В противном случае, без визита в офис банка вам не обойтись. «Маркетплейс» значительно расширяет выбор и позволяет найти и воспользоваться наиболее привлекательным предложением, независимо от географического положения клиента, которому даже не придется выходить из дома. Кстати, банковские вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, а если вы оформили вклад через платформу, то в случае отзыва лицензии у банка деньги вам вернутся автоматически — даже заявление писать не нужно.

Пройдя регистрацию на платформе один раз, дальше можно беспрепятственно приобретать любые продукты во всех подключенных к ней банках и страховых компаниях.

Финансовые платформы дают возможность сравнивать продукты разных организаций и выбирать наиболее выгодные. То же самое можно делать и на сайтах-агрегаторах, но вот оформить покупку там нельзя, потому что это лишь онлайн-витрина, предоставляющая информацию. Сервис «Маркетплейс» дает возможность от выбора перейти к приобретению финансового продукта «здесь и сейчас», обеспечивая при этом юридическую регистрацию сделки.

Но не стоит забывать и о безопасности. При переходе на финансовую платформу обязательно проверьте, входит ли она в реестр Банка России и корректный ли адрес отображается в браузере.

Пресс-служба Отделения по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России