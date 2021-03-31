Гатчинский совет ветеранов должен быть лучшим!

В конференции принял участие 61 делегат из 70-ти направленных первичными ветеранскими организациями со всех поселений Гатчинского района.

Участников конференции приветствовали глава Гатчинского района Виталий Андреевич Филоненко и председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Иванович Олейник.

С отчетом о деятельности организации за последние годы выступила Лидия Давыдовна Дубовицкая. Традиционно в центре внимания ветеранской организации Гатчинского района остаются забота о ветеранах и военно-патриотическая работа.

Для дальнейшей продуктивной работы единогласно был избран новый состав Совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района из 45 человек.

Перед тем, как определить состав Совета и выдвинуть из его числа кандидатуры на руководящие должности, ветераны внимательно изучали, обсуждали, советовались по каждой кандидатуре. На конференцию каждый пришел с пониманием, кого поддержит.

Открытым голосованием председателем Совета ветеранов была избрана Людмила Николаевна Голубева. Ее заместителями избраны Лидия Давыдовна Дубовицкая и Александр Николаевич Давыдов, а помощником – Людмила Анатольевна Ашмарина.

- Благодарю за высокое доверие, которое вы мне оказали, - обратилась к участникам конференции Людмила Николаевна Голубева. - Цели и задачи нашей организации не меняются, может быть только для их выполнения мы будем действовать еще шире. Мы уже определили с первичными организациями первоочередные задачи, требующие решения. Это лекарственное обеспечение, своевременная поддержка и адресная помощь нуждающимся. Это постоянная, а не от праздника до праздника, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: создание реестра патриотических организаций Гатчинского района, совместные акции с молодежью, «серебряное волонтерство». Все вместе мы с этим справимся. Гатчина стала столицей Ленинградской области и мы, безусловно, должны стремиться к тому, чтобы наша организация стала лучшей в области.

Напомним, что Людмила Николаевна Голубева много лет работала в системе органов социальной защиты населения, возглавляла Комитет социальной защиты населения города Гатчина, была заместителем главы администрации Гатчинского муниципального района по социальным вопросам. Она активно участвовала в формировании социальной политики района, проводила большую работу по внедрению новых форм социального обслуживания граждан. По инициативе Людмилы Николаевны в 2000 году в Гатчине был открыт Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина», в 2009 году - социально-досуговое отделение Школа третьего возраста. Людмила Николаевна является заместителем председателя Общественной палаты Гатчинского района. В 2021 году возглавила Совет ветеранов города Гатчины.

Татьяна Можаева