Гатчинский совет ветеранов должен быть лучшим!

В
конференции принял участие 61 делегат из 70-ти направленных первичными
ветеранскими организациями со всех поселений Гатчинского района.
Участников
конференции приветствовали глава Гатчинского района Виталий Андреевич Филоненко
и председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Иванович
Олейник.
С
отчетом о деятельности организации за последние годы выступила Лидия Давыдовна
Дубовицкая. Традиционно в центре внимания ветеранской организации Гатчинского
района остаются забота о ветеранах и военно-патриотическая работа.
Для
дальнейшей продуктивной работы единогласно был избран новый состав Совета
общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального
района из 45 человек.
Перед
тем, как определить состав Совета и выдвинуть из его числа кандидатуры на
руководящие должности, ветераны внимательно изучали, обсуждали, советовались по
каждой кандидатуре. На конференцию каждый пришел с пониманием, кого поддержит.
Открытым
голосованием председателем Совета ветеранов была избрана Людмила Николаевна
Голубева. Ее заместителями избраны Лидия Давыдовна Дубовицкая и Александр
Николаевич Давыдов, а помощником – Людмила Анатольевна Ашмарина.
- Благодарю за высокое доверие, которое вы мне
оказали, - обратилась к участникам конференции Людмила Николаевна Голубева.
- Цели и задачи нашей организации не
меняются, может быть только для их выполнения мы будем действовать еще шире. Мы
уже определили с первичными организациями первоочередные задачи, требующие
решения. Это лекарственное обеспечение, своевременная поддержка и адресная
помощь нуждающимся. Это постоянная, а не от праздника до праздника, работа по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения: создание реестра
патриотических организаций Гатчинского района, совместные акции с молодежью,
«серебряное волонтерство». Все вместе мы
с этим справимся. Гатчина стала столицей Ленинградской области и мы,
безусловно, должны стремиться к тому, чтобы наша организация стала лучшей в
области.
Напомним,
что Людмила Николаевна Голубева много лет работала в системе органов социальной
защиты населения, возглавляла Комитет социальной защиты населения города
Гатчина, была заместителем главы администрации Гатчинского муниципального
района по социальным вопросам. Она активно участвовала в формировании
социальной политики района, проводила большую работу по внедрению новых форм
социального обслуживания граждан. По инициативе Людмилы Николаевны в 2000 году
в Гатчине был открыт Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Дарина», в 2009 году - социально-досуговое
отделение Школа третьего возраста. Людмила Николаевна является заместителем
председателя Общественной палаты Гатчинского района. В 2021 году возглавила
Совет ветеранов города Гатчины.
Татьяна
Можаева