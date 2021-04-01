Диалог с властью

На улице Новой в городе Коммунаре в Гатчинском районе нет централизованного водоснабжения. Есть ли планы по его проведению?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.:

- По информации «Леноблводоканал», строительство сетей водоснабжения и водоотведения по улице Новая в Коммунаре можно включить в техзадание на разработку инвестпрограммы. Для этого администрация города Коммунара должна скорректировать схему водоснабжения и водоотведения. После утверждения инвестпрограммы выделяется финансирование на проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Жители деревни Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области просят организовать работу транспорта, подвозящего жителей до метро.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту:

- Автобусные маршруты №301 и №К-449 осуществляют работу по заказу комитета по транспорту Санкт-Петербурга. На автобусном маршруте № 301 «АС «ул. Костюшко» - Геологическая ул., 75» работает 6 автобусов, интервал их движения составляет от 18 до 47 минут, плановое количество рейсов в будние дни: 91, в выходные дни: 90. Расписание движения составлено с учетом действующего пассажиропотока на указанном направлении. По фактам невыполнения рейсов предприятию-перевозчику ООО «ВЕСТСЕРВИС» произведено уменьшение выплат за транспортную работу, а также указано на необходимость неукоснительного соблюдения требований, установленных договором. На автобусном маршруте №К-449, в соответствии с условиями договора, заключенным между предприятием-перевозчиком АО «Третий парк» и комитетом Санкт-Петербурга, интервалы движения должны составлять в будние дни не более 20 минут. Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга приняты меры по приведению в соответствие качества транспортного обслуживания на маршрутах №301 и №К-449.

29 января в Киришах на одном из предприятий произошел выброс сероводорода. Планируется ли закрытие данного предприятия?

Отвечает комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

- Действительно, на территории предприятия АО «ХЭЛП-ОЙЛ» в Киришах в конце января 2021 года произошел выброс сероводорода.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области была проведена внеплановая выездная проверка АО «ХЭЛП-ОЙЛ», в ходе которой были установлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. В связи с выявленными нарушениями Управлением был установлен временный запрет деятельности предприятия по производству нефтепродуктов.

В Киришском городском суде Ленинградской области рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности предприятия за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Одной из санкций за указанное правонарушение действующим законодательством предусмотрено административное приостановление деятельности организации на срок до девяноста суток. До рассмотрения судом для предприятия действует временный запрет деятельности.

В аптеках города Кириши второй месяц отсутствует препарат «Метформин», его выдают только инвалидам. Когда нормализуется поставка препарата?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области:

- Закупка лекарств для льготных категорий граждан проводится по плановым заявкам медицинских организаций и главных специалистов. Комитетом по здравоохранению Ленинградской области на 2021 год закуплен лекарственный препарата «Метформин» в соответствии с плановой заявкой медицинских организаций Ленинградской области. Препарат поставлен на региональный склад ЛОГП «Ленфарм», в связи с необходимостью учета маркированных лекарственных препаратов в системе МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов), приемка товара занимает длительный период.

В настоящее время осуществляется отгрузка лекарственных препаратов в пункты отпуска в соответствии с плановыми заявками медицинских организаций муниципальных районов Ленинградской области.