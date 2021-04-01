Диалог с властью

На
улице Новой в городе Коммунаре в Гатчинском районе нет централизованного
водоснабжения. Есть ли планы по его проведению?
Отвечает
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.:
- По информации «Леноблводоканал»,
строительство сетей водоснабжения и водоотведения по улице Новая в Коммунаре
можно включить в техзадание на разработку инвестпрограммы. Для этого
администрация города Коммунара должна скорректировать схему водоснабжения и
водоотведения. После утверждения инвестпрограммы выделяется финансирование на
проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Жители
деревни Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области просят
организовать работу транспорта, подвозящего жителей до метро.
Отвечает
комитет Ленинградской области по транспорту:
- Автобусные маршруты №301 и №К-449
осуществляют работу по заказу комитета по транспорту Санкт-Петербурга. На
автобусном маршруте № 301 «АС «ул. Костюшко» - Геологическая ул., 75» работает
6 автобусов, интервал их движения составляет от 18 до 47 минут, плановое
количество рейсов в будние дни: 91, в выходные дни: 90. Расписание движения
составлено с учетом действующего пассажиропотока на указанном направлении. По
фактам невыполнения рейсов предприятию-перевозчику ООО «ВЕСТСЕРВИС»
произведено уменьшение выплат за транспортную работу, а также указано на
необходимость неукоснительного соблюдения требований, установленных договором. На
автобусном маршруте №К-449, в соответствии с условиями договора, заключенным
между предприятием-перевозчиком АО «Третий парк» и комитетом Санкт-Петербурга,
интервалы движения должны составлять в будние дни не более 20 минут. Комитетом по
транспорту Санкт-Петербурга приняты меры по приведению в соответствие качества
транспортного обслуживания на маршрутах №301 и №К-449.
29
января в Киришах на одном из предприятий произошел выброс сероводорода.
Планируется ли закрытие данного предприятия?
Отвечает
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области:
- Действительно, на территории предприятия
АО «ХЭЛП-ОЙЛ» в Киришах в конце января 2021 года произошел выброс сероводорода.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской
области была проведена внеплановая выездная проверка АО «ХЭЛП-ОЙЛ», в ходе
которой были установлены нарушения в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. В связи с выявленными
нарушениями Управлением был установлен временный запрет деятельности
предприятия по производству нефтепродуктов.
В Киришском городском суде Ленинградской
области рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности
предприятия за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Одной из санкций за
указанное правонарушение действующим законодательством предусмотрено
административное приостановление деятельности организации на срок до девяноста
суток. До рассмотрения судом для предприятия действует временный запрет
деятельности.
В аптеках города Кириши второй месяц отсутствует
препарат «Метформин», его выдают только инвалидам. Когда нормализуется поставка
препарата?
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской
области:
- Закупка лекарств
для льготных категорий граждан проводится по плановым заявкам медицинских
организаций и главных специалистов. Комитетом по здравоохранению Ленинградской
области на 2021 год закуплен лекарственный препарата «Метформин» в соответствии
с плановой заявкой медицинских организаций Ленинградской области. Препарат
поставлен на региональный склад ЛОГП «Ленфарм», в связи с необходимостью учета
маркированных лекарственных препаратов в системе МДЛП (мониторинг движения
лекарственных препаратов), приемка товара занимает длительный период.
В настоящее время осуществляется
отгрузка лекарственных препаратов в пункты отпуска в соответствии с плановыми
заявками медицинских организаций муниципальных районов Ленинградской области.