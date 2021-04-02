Область прокладывает маршрут Александра Невского

«Это соглашение позволит
развивать наше сотрудничество с целью продвижения туристического маршрута «По
местам Александра Невского». Именно в этих регионах Александр Невский совершал
свои подвиги, здесь он жил, трудился, на территории Санкт-Петербурга сегодня
хранятся мощи святого благоверного князя. Для нас это важно – маршруты из
Новгорода и Пскова будут проходить через Ленинградскую область, и мы здесь
выступаем держателями этой идеи, регион, который будет продвигать этот маршрут
на основании подписанного сегодня соглашения», – прокомментировал председатель
комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.
В туристический маршрут
проекта «По местам Александра Невского» вошли достопамятные места, связанные с
жизнью и деятельностью князя Александра Невского: Свято-Троицкая
Александро-Невская Лавра, церковь Святого благоверного князя Александра
Невского и музей-диорама «Невская битва 1240» в поселке Усть-Ижора
Санкт-Петербурга, место молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой
в Никольском городском поселении Ленинградской области, Благовещенский собор в
Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожская крепость, Софийский
собор в Великом Новгороде, Псковский кремль, Изборская крепость, деревня
Самолва, где расположен единственный в мире музей, посвященный «Ледовому
побоищу», Гдовская крепость и Свято-Державный Дмитровский собор.
Указ о праздновании в
2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского подписал Президент
России Владимир Путин в июне 2014 года.