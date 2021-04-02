Область прокладывает маршрут Александра Невского

«Это соглашение позволит развивать наше сотрудничество с целью продвижения туристического маршрута «По местам Александра Невского». Именно в этих регионах Александр Невский совершал свои подвиги, здесь он жил, трудился, на территории Санкт-Петербурга сегодня хранятся мощи святого благоверного князя. Для нас это важно – маршруты из Новгорода и Пскова будут проходить через Ленинградскую область, и мы здесь выступаем держателями этой идеи, регион, который будет продвигать этот маршрут на основании подписанного сегодня соглашения», – прокомментировал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

В туристический маршрут проекта «По местам Александра Невского» вошли достопамятные места, связанные с жизнью и деятельностью князя Александра Невского: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, церковь Святого благоверного князя Александра Невского и музей-диорама «Невская битва 1240» в поселке Усть-Ижора Санкт-Петербурга, место молитвы князя Александра Невского перед Невской битвой в Никольском городском поселении Ленинградской области, Благовещенский собор в Шлиссельбурге, Никольский мужской монастырь, Староладожская крепость, Софийский собор в Великом Новгороде, Псковский кремль, Изборская крепость, деревня Самолва, где расположен единственный в мире музей, посвященный «Ледовому побоищу», Гдовская крепость и Свято-Державный Дмитровский собор.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского подписал Президент России Владимир Путин в июне 2014 года.