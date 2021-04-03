Первым делом — самолёты!

Название выставки говорит само за себя — вся жизнь Юрия Чудновского так или иначе связана с авиацией. По своей первой и основной профессии Юрий Чудновский — летчик, долгие годы прослуживший штурманом на тактическом фронтовом бомбардировщике СУ-24. И, конечно же, мощные, стремительные машины стали одними из самых важных объектов его живописного творчества.

Юрий Чудновский родился в 1964 году в городе Бровары Киевской области. В юности окончил музыкальную школу по классу виолончели, но к музыке потом не вернулся. По словам Юрия Сергеевича, любовь к рисованию к нему пришла ещё в школе, благодаря учителю рисования. А самые главные уроки живописи, включая работу с маслом, ему преподал его дядя.

- В школе у меня была мечта учиться на архитектора, и в десятом классе я целый год занимался на подготовительных курсах при Киевском художественном институте, - рассказывает Юрий Сергеевич. - Но жизнь развернулась иначе. На призывной комиссии мне предложили поступить в военное училище. В итоге в 1981 году я попал в Челябинское высшее военное училище штурманов. После его окончания проходил службу на различных летных должностях в качестве штурмана самолетов Су-24 и Су-24м.

Взгляд с высоты на землю очень часто предполагает удивительные виды и особое понимание пространства. Но сложная, ответственная работа долго не открывала возможностей для творчества.

С 1999 года Юрий Чудновский живет в Гатчине. Служил в Сиверском гарнизоне. Проявляясь время от времени, творческая жилка не отпускала: иногда Юрий Сергеевич радовал своими работами друзей и сослуживцев.

В 2004 году Юрий Чудновский уволился в запас в звании майора, потом несколько лет работал в сфере логистики. Во время работы на предприятии «Петрокон» в Мариенбурге создал на стенах несколько крупных декоративных работ. Как вспоминает Юрий Сергеевич, это было непросто. Каждое из семи панно, составлявших коллаж холстом, было размеров 3 на 4 метра. Холстом художнику служил шифер, а краску он использовал обыкновенную, водоэмульсионную.

В 2018 году Юрий Чудновский снова вернулся в авиацию, став авиационным диспетчером Национальной службы санитарной авиации (НССА).

- Работа у нас сложная и интересная, - говорит он. - На сегодняшний день НССА обслуживает 22 региона по всей России, включая Сахалин, Камчатку, Чукотку, Сибирь. Там работают наши экипажи, а вот медики — местные.

Кстати, на выставке есть несколько работ, изображающих работу санитарных вертолётов. Основная профессия не мешает Юрию Сергеевичу заниматься творчеством. Практически каждый день, возвращаясь домой после работы, он садится за мольберт.

В январе 2018 года Юрий Чудновский был принят в Гатчинское товарищество художников. Работы художника находятся в частных коллекциях России, Украины, Голландии. За его плечами - более десяти персональных выставок.

Считая себя начинающим художником, Юрий Чудновский находится в постоянном поиске собственного стиля. Об этом свидетельствует и разнообразие его работ. Помимо «небесных» картин, на выставке представлены пейзажи, портреты близких и друзей, живописные работы с изображением насекомых в стиле гиперреализма.

Выставка живописи Юрия Чудновского «Первым делом, первым делом...» открыта в библиотеке им. А.С. Пушкина до середины апреля.



