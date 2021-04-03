Первым делом — самолёты!

Название выставки говорит
само за себя — вся жизнь Юрия Чудновского так или иначе связана с авиацией. По
своей первой и основной профессии Юрий Чудновский — летчик, долгие годы
прослуживший штурманом на тактическом фронтовом бомбардировщике СУ-24. И,
конечно же, мощные, стремительные машины стали одними из самых важных объектов
его живописного творчества.
Юрий Чудновский родился в
1964 году в городе Бровары Киевской области. В юности окончил музыкальную школу
по классу виолончели, но к музыке потом не вернулся. По словам Юрия Сергеевича,
любовь к рисованию к нему пришла ещё в школе, благодаря учителю рисования. А
самые главные уроки живописи, включая работу с маслом, ему преподал его дядя.
- В школе у меня была
мечта учиться на архитектора, и в десятом классе я целый год занимался на
подготовительных курсах при Киевском художественном институте, - рассказывает
Юрий Сергеевич. - Но жизнь развернулась иначе. На призывной комиссии мне
предложили поступить в военное училище. В итоге в 1981 году я попал в
Челябинское высшее военное училище штурманов. После его окончания проходил
службу на различных летных должностях в качестве штурмана самолетов Су-24 и
Су-24м.
Взгляд с высоты на землю
очень часто предполагает удивительные виды и особое понимание пространства. Но
сложная, ответственная работа долго не открывала возможностей для творчества.
С 1999 года Юрий
Чудновский живет в Гатчине. Служил в Сиверском гарнизоне. Проявляясь время от
времени, творческая жилка не отпускала: иногда Юрий Сергеевич радовал своими
работами друзей и сослуживцев.
В 2004 году Юрий
Чудновский уволился в запас в звании майора, потом несколько лет работал в
сфере логистики. Во время работы на предприятии «Петрокон» в Мариенбурге создал
на стенах несколько крупных декоративных работ. Как вспоминает Юрий Сергеевич,
это было непросто. Каждое из семи панно, составлявших коллаж холстом, было
размеров 3 на 4 метра. Холстом художнику служил шифер, а краску он использовал
обыкновенную, водоэмульсионную.
В 2018 году Юрий
Чудновский снова вернулся в авиацию, став авиационным диспетчером Национальной
службы санитарной авиации (НССА).
- Работа у нас сложная и
интересная, - говорит он. - На сегодняшний день НССА обслуживает 22 региона по
всей России, включая Сахалин, Камчатку, Чукотку, Сибирь. Там работают наши
экипажи, а вот медики — местные.
Кстати, на выставке есть
несколько работ, изображающих работу санитарных вертолётов. Основная профессия
не мешает Юрию Сергеевичу заниматься творчеством. Практически каждый день,
возвращаясь домой после работы, он садится за мольберт.
В январе 2018 года Юрий
Чудновский был принят в Гатчинское товарищество художников. Работы художника
находятся в частных коллекциях России, Украины, Голландии. За его плечами -
более десяти персональных выставок.
Считая себя начинающим
художником, Юрий Чудновский находится в постоянном поиске собственного стиля.
Об этом свидетельствует и разнообразие его работ. Помимо «небесных» картин, на
выставке представлены пейзажи, портреты близких и друзей, живописные работы с
изображением насекомых в стиле гиперреализма.
Выставка живописи Юрия
Чудновского «Первым делом, первым делом...» открыта в библиотеке им. А.С.
Пушкина до середины апреля.