Где отключат свет 6 апреля в Гатчинском районе?

06.04.2021 с 10.00 до 16:00 (не более 2 часов в указанный период)

Рождественское СП:

д.Чикино, д.Ляды.

06.04.2021 с 10.00 до 16:00 (не более 2 часов в указанный период)

Сяськелевское СП:

д. Кастино.

06.04.2021 с 11.00 до 17:00 (не более 2 часов в указанный период)

Кобринское СП:

п.Прибытково, д. Покровка.

07.04.2021 с 10.00 до 17:00 с отключением на час

Пудостьское СП:

д.Пеушалово, д. Лайдузи.

Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» сообщает, что в связи с проведением работ по установке ИКУЭ (измерительных комплексов учета электроэнергии) в указанные даты будут вводиться временные ограничения потребления электроэнергии:

Войсковицкое СП:

14.04.21г. с 11.00 до 14.00

п. Борницкий Лес;

15 и 16.04.21г. с 11.00 до 14.00

п. Новый Учхоз.