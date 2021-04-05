Где отключат свет 6 апреля в Гатчинском районе?

06.04.2021 с 10.00 до
16:00 (не более 2 часов в указанный период)
Рождественское СП:
д.Чикино, д.Ляды.
06.04.2021 с 10.00 до
16:00 (не более 2 часов в указанный период)
Сяськелевское СП:
д. Кастино.
06.04.2021 с 11.00 до
17:00 (не более 2 часов в указанный период)
Кобринское СП:
п.Прибытково, д.
Покровка.
07.04.2021 с 10.00 до
17:00 с отключением на час
Пудостьское СП:
д.Пеушалово, д. Лайдузи.
Филиал «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго» сообщает, что в связи с проведением работ по установке ИКУЭ
(измерительных комплексов учета электроэнергии) в указанные даты будут
вводиться временные ограничения потребления электроэнергии:
Войсковицкое СП:
14.04.21г. с 11.00 до
14.00
п. Борницкий Лес;
15 и 16.04.21г. с 11.00
до 14.00
п. Новый Учхоз.