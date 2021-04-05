Где отключат свет 6 апреля в Гатчинском районе?

Где отключат свет 6 апреля в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     05 Apr 2021

06.04.2021 с 10.00 до 16:00 (не более 2 часов в указанный период)

Рождественское СП:

д.Чикино, д.Ляды.

 

06.04.2021 с 10.00 до 16:00 (не более 2 часов в указанный период)

Сяськелевское СП:

д. Кастино.

 

06.04.2021 с 11.00 до 17:00 (не более 2 часов в указанный период)

Кобринское СП:

п.Прибытково, д. Покровка.

 

07.04.2021 с 10.00 до 17:00 с отключением на час

Пудостьское СП:

д.Пеушалово, д. Лайдузи.

 

Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» сообщает, что в связи с проведением работ по установке ИКУЭ (измерительных комплексов учета электроэнергии) в указанные даты будут вводиться временные ограничения потребления электроэнергии:

Войсковицкое СП:

14.04.21г. с 11.00 до 14.00

п. Борницкий Лес;

15 и 16.04.21г. с 11.00 до 14.00

п. Новый Учхоз.

 

 

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