Оформите подписку с внушительной скидкой!

С 5 по 15 апреля 2021 года в Почте России проходит Декада скидок. В течение этих дней вы можете оформить подписку на более чем 1800 печатных изданий со скидкой до 30%, в том числе и на газету «Гатчинская правда».
Стоимость подписки
на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2021 года составит:
- для всех
категорий подписчиков с доставкой газеты на дом - 512,94 руб.
- для пенсионеров,
ветеранов труда, инвалидов и ветеранов войны с доставкой газеты на дом - 480,30
руб.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении или онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press/П4237
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