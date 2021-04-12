Мамы в деле

Мамы, которые хотят
открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые
знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.
К участию в программе
приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми,
которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более
года. Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте
mama-predprinimatel.ru до 19 апреля 2021 года. Жюри отберет 35 лучших заявок,
авторы которых будут приглашены в город Пикалево Ленинградской области на
обучение предпринимательству.
Обучение стартует 26
апреля. За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого
предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся
разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы
обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке
концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о
финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В
завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе
проектов. Лучшая идея получит грант в размере 100 000 рублей от
благотворительного фонда.