Мамы в деле

Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 19 апреля 2021 года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в город Пикалево Ленинградской области на обучение предпринимательству.

Обучение стартует 26 апреля. За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Лучшая идея получит грант в размере 100 000 рублей от благотворительного фонда.