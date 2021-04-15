Ленинградская область в числе регионов-лидеров по количеству заявок на участие в конкурсе «Большая перемена»

Сергей
Кириенко сообщил, что за 3 года работы
платформы «Россия – страна возможностей» участие в конкурсах приняли в общей
сложности более 5 миллионов человек.
«Очень активно идет подача заявок на участие в проекте «Большая перемена». С этого года в него включены не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов и студенты СПО. За первые несколько недель с момента старта конкурса поступило более 500 тысяч заявок, то есть только в одном детском конкурсе будет более 1 миллиона участников, – рассказал Первый замглавы Администрации Президента.
Регионами-лидерами по числу регистраций в настоящее время
выступают Самарская, Ленинградская, Нижегородская, Пензенская, Мурманская,
Рязанская и Ярославская области, Краснодарский край, Республика Крым и Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра.
Конкурс «Большая перемена» проходит для трех возрастных
категорий участников: учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных
школ и для студентов колледжей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на
платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5-7 классов открыта до 20 мая,
для учеников 8-10 классов
и студентов СПО – до 15 июня 2021 года.
Для учеников 5-7 классов подготовлен специальный игровой
трек, 600 финалистов получат путевки в МДЦ «Артек», где и пройдет финал
конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде
«Большой перемены» от Москвы
до Владивостока и обратно.
Впервые
вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Победители среди учеников 8-10
классов и студенты колледжей получат
денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300
учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений
среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300
учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат
по 200 тысяч рублей.
Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы
– подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования
в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100
победителей станет целевое обучение
в российских вузах.