Ленинградская область в числе регионов-лидеров по количеству заявок на участие в конкурсе «Большая перемена»

Ленинградская область в числе регионов-лидеров по количеству заявок на участие в конкурсе «Большая перемена»

Более 500 тысяч заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подали школьники и студенты колледжей. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту международного трека конкурса «Лидеры России».

Рубрики : Образование     15 Apr 2021

Сергей Кириенко сообщил, что за 3 года работы платформы «Россия – страна возможностей» участие в конкурсах приняли в общей сложности более 5 миллионов человек.
«Очень активно идет подача заявок на участие в проекте «Большая перемена». С этого года в него включены не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов и студенты СПО. За первые несколько недель с момента старта конкурса поступило более 500 тысяч заявок, то есть только в одном детском конкурсе будет более 1 миллиона участников, – рассказал Первый замглавы Администрации Президента.

Регионами-лидерами по числу регистраций в настоящее время выступают Самарская, Ленинградская, Нижегородская, Пензенская, Мурманская, Рязанская и Ярославская области, Краснодарский край, Республика Крым и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Конкурс «Большая перемена» проходит для трех возрастных категорий участников: учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5-7 классов открыта до 20 мая, для учеников 8-10 классов
и студентов СПО – до 15 июня 2021 года.

Для учеников 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек, 600 финалистов получат путевки в МДЦ «Артек», где и пройдет финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы
до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат
по 200 тысяч рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение
в российских вузах.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+