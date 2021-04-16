О новых парковках и дорожных знаках

Парковки для инвалидов

Заведующая детским садом № 12 обратилась с просьбой создать специализированные парковки у трех филиалов учреждения - на ул. Киргетова, д. 5-а, д. 10 и д. 22 для автомобилей, перевозящих детей-инвалидов. Члены комиссии заметили, что для этого необходимо сначала иметь представление о наличии пространства в непосредственной близости к учреждениям. Решено провести осмотр территории около детских садов и определить места для парковки инвалидов.

От руководителя управляющей компании «Живи-Юг» поступила просьба установить дорожные знаки «Движение запрещено» с табличками «Пожарный проезд» вдоль дома № 1 в Шведском проезде. И, по мнению комиссии, установка знаков в данном месте не противоречит правилам дорожного движения. Но территория находится в пределах земельного участка, переданного в долгосрочную аренду строительной компании ООО «ПетроКомИнвест» под строительство жилого комплекса. Поэтому заявителю рекомендовано обратиться по поводу знаков к застройщику.

Директор МФЦ «Гатчинский» поставил вопрос о демонтаже дорожных знаков «Стоянка запрещена» вдоль дома № 13-17 на улице Слепнева и организации двух парковочных мест для инвалидов вблизи входа МФЦ «Аэродром». Комиссия сочла отмену запрета стоянки нецелесообразной, так как припаркованные машины будут мешать уборке тротуара и проезжей части. Места для парковки инвалидов будут определены при выезде на участок.

Переход будет, двустороннее движение – нет

В Малом Верево на автодороге Верево – станция Пудость будет пешеходный переход с освещением. Такое обращение поступило в комиссию, и комиссия его поддержала.

На этом шоссе в пределах Малого Верево переходов нет. Но для организации «зебры» необходимо соблюсти определенные условия: сделать, как минимум, пешеходные дорожки либо тротуары, которые данный переход будет соединять. Комиссия постановила дать поручение отделу по дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ совместно с сотрудниками ГИБДД до конца апреля выехать на место и определить, где будет пешеходный переход с соответствующими знаками и освещением.

В комиссию поступило предложение от жительницы Гатчины внести изменения в схему дорожного движения и ликвидировать выделенную полосу для движения общественного транспорта на участке ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Радищева. Однако, по мнению комиссии, данное изменение не снизит кардинально интенсивность транспортного потока на основной артерии города – проспекте 25 Октября. А в районе К. Маркса проживает много слабовидящих жителей и там же находится организация Всероссийского общества слепых. Поэтому двустороннее движение на этом участке улицы К. Маркса комиссия сочла нецелесообразным.

Запретить стоянку с десяти до четырёх

Главный инженер «МКТ-Авто» обратился с просьбой установить знаки, запрещающие стоянку грузовых автомобилей перед фасадом дома № 41-а на Индустриальной улице. Но данная территория является промышленной. Нужна схема предположительного размещения дорожных знаков и подтверждение длительной стоянки грузового транспорта непосредственно у фасада здания. Когда от заявителя будут получены эти документы, вопрос вынесут на обсуждение повторно.

Вопрос о замене дорожных знаков, запрещающих остановку по четным и нечетным дням на ул. Володарского от пересечения с ул. Радищева до пересечения с ул. 7-й Армии на дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками, определяющими время действия по дням недели, решен положительно. Замена знаков обусловлена эвакуацией автомобилей, когда они мешают работе коммунальных служб. Поэтому остановка на данном участке улицы будет запрещена по понедельникам и средам с 10.00 до 16.00.

Аналогичное решение было принято и по вопросу установки знаков с табличками в Инженерном переулке. По всей протяженности переулка остановка транспортных средств будет запрещена во вторник и четверг с 10.00 до 16.00. Срок установки знаков – до конца апреля.



