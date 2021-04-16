Область синхронизирует ремонт дорог и переездов

Область синхронизирует ремонт дорог и переездов

Обновление железнодорожных переездов и ремонт региональных дорог в Ленинградской области теперь будут проходить одновременно. Такое соглашение было достигнуто в ходе встречи представителей регионального дорожного комитета, районных дорожных госпредприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные магистрали и Октябрьской дирекции инфраструктуры (осуществляет деятельность на территории Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»).

Рубрики : Дороги     16 Apr 2021

Синхронизация ремонтных работ минимизирует заторы и повысит безопасность дорожного движения. Также дорожники и железнодорожники обсудили вопросы очистки переездов в зимнее время года и договорились совместно решать вопрос по консервации тех переездов, пути на которых не используются.

Особое внимание было уделено вопросу принятия на баланс Ленинградской области путепроводов, примыкающих к региональным дорогам, но числящихся за ОЖД. «Ленавтодор» готов рассмотреть этот вопрос после предоставления необходимого пакета документов.

Всего в зоне ответственности ОЖД в Ленинградской области числится 359 железнодорожных переездов.

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