Область синхронизирует ремонт дорог и переездов

Синхронизация ремонтных
работ минимизирует заторы и повысит безопасность дорожного движения. Также
дорожники и железнодорожники обсудили вопросы очистки переездов в зимнее время
года и договорились совместно решать вопрос по консервации тех переездов, пути
на которых не используются.
Особое внимание было
уделено вопросу принятия на баланс Ленинградской области путепроводов,
примыкающих к региональным дорогам, но числящихся за ОЖД. «Ленавтодор» готов
рассмотреть этот вопрос после предоставления необходимого пакета документов.
Всего в зоне
ответственности ОЖД в Ленинградской области числится 359 железнодорожных
переездов.