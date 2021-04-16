Область синхронизирует ремонт дорог и переездов

Синхронизация ремонтных работ минимизирует заторы и повысит безопасность дорожного движения. Также дорожники и железнодорожники обсудили вопросы очистки переездов в зимнее время года и договорились совместно решать вопрос по консервации тех переездов, пути на которых не используются.

Особое внимание было уделено вопросу принятия на баланс Ленинградской области путепроводов, примыкающих к региональным дорогам, но числящихся за ОЖД. «Ленавтодор» готов рассмотреть этот вопрос после предоставления необходимого пакета документов.

Всего в зоне ответственности ОЖД в Ленинградской области числится 359 железнодорожных переездов.