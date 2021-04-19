«Золото» настольного тенниса – у гатчинцев

Воспитанник «Ники» Максим Гребнев стал победителем чемпионата России по настольному теннису. В мужском парном разряде спортсмен выиграл золотую медаль, а в мужском одиночном разряде завоевал серебро. Чемпионат проходил с 13 по 18 апреля в Москве. За победу боролись 16 мужских и 16 женских региональных сборных.

Еще одна воспитанница «Ники» ─ Татьяна Чикунова ─ стала абсолютной победительницей Первенства России спорта глухих в дисциплине настольный теннис среди юниорок до 19 лет, прошедшем в башкирском городе Салават. К победе в одиночном разряде Татьяна добавила первые места в парном разряде с Елизаветой Афанасьевой и смешанном парном разряде с Георгием Баландиным из Санкт-Петербурга.