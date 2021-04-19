«Золото» настольного тенниса – у гатчинцев

Воспитанник
«Ники» Максим Гребнев стал победителем чемпионата России по настольному теннису.
В мужском парном разряде спортсмен выиграл золотую медаль, а в мужском
одиночном разряде завоевал серебро. Чемпионат проходил с 13 по 18 апреля в
Москве. За победу боролись 16 мужских и 16 женских региональных сборных.
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одна воспитанница «Ники» ─ Татьяна Чикунова ─ стала абсолютной победительницей
Первенства России спорта глухих в дисциплине настольный теннис среди юниорок до
19 лет, прошедшем в башкирском городе Салават. К победе в одиночном разряде
Татьяна добавила первые места в парном разряде с Елизаветой Афанасьевой и
смешанном парном разряде с Георгием Баландиным из Санкт-Петербурга.