Большегрузы пополняют бюджет области

Большегрузы пополняют бюджет области

За первый квартал 2021 года в бюджет Ленинградской области поступило почти восемь миллионов рублей в качестве компенсации причиненного ущерба магистралям.

Рубрики : Дороги     20 Apr 2021

В общей сложности «Ленавтодор» зафиксировал перевозку почти 23 тысяч тонн «негабарита», выдав 551 спецразрешение на провоз по региональным дорогам крупногабаритного и сверхтяжелого груза.

Запрос на разрешение проезда должны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой нагрузки на каждую ось транспортного средства.  Документ предоставляется дорожниками на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в установленные сроки, не превышающие трех месяцев.

Запросить разрешение на провоз негабаритного и тяжеловесного груза можно посредством портала «Госуслуги».

Общая протяженность сети региональных магистралей в Ленинградской области составляет 9,3 тысячи километров.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+