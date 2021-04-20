Большегрузы пополняют бюджет области

В общей сложности «Ленавтодор» зафиксировал перевозку почти 23 тысяч тонн «негабарита», выдав 551 спецразрешение на провоз по региональным дорогам крупногабаритного и сверхтяжелого груза.

Запрос на разрешение проезда должны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой нагрузки на каждую ось транспортного средства. Документ предоставляется дорожниками на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в установленные сроки, не превышающие трех месяцев.

Запросить разрешение на провоз негабаритного и тяжеловесного груза можно посредством портала «Госуслуги».

Общая протяженность сети региональных магистралей в Ленинградской области составляет 9,3 тысячи километров.