Большегрузы пополняют бюджет области

В общей сложности
«Ленавтодор» зафиксировал перевозку почти 23 тысяч тонн «негабарита», выдав 551
спецразрешение на провоз по региональным дорогам крупногабаритного и
сверхтяжелого груза.
Запрос на разрешение
проезда должны оформлять владельцы автомобилей массой от 18 до 38 тонн и
автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой
нагрузки на каждую ось транспортного средства.
Документ предоставляется дорожниками на десять поездок с грузом по
конкретному маршруту в установленные сроки, не превышающие трех месяцев.
Запросить разрешение на
провоз негабаритного и тяжеловесного груза можно посредством портала
«Госуслуги».
Общая протяженность сети
региональных магистралей в Ленинградской области составляет 9,3 тысячи
километров.