Гатчинская культура объединяет

В год 225-летия присвоения Гатчине статуса города у
Гатчинского дворца и местных учреждений культуры предполагаются интересные
совместные мероприятия, в центре внимания которых будет фигура императора Павла
I, чьим указом Гатчине был дарован статус города. Чтобы культурный союз стал
теснее и продуктивнее, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов
был единогласно принят в состав Совета по культуре и искусству Гатчинского
района. Также в него были включены управляющий делами администрации Гатчинского
района Наталья Куделя, председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского
района Сергей Никитин и председатель местного отделения ВООПИК Сергей Павлов.
- Гатчина – столица Ленинградской области,
деятельность в сфере культуры будет выстраиваться с соблюдением накопленных
традиций и внедрением самого нового и современного. И здесь я рассчитываю на
потенциал совета по культуре, - сказала, открывая заседание, глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, - Для нас значимо, что Василий
Юрьевич Панкратов принял предложение войти в состав совета, и что нам
предоставлена возможность провести первую рабочую встречу именно здесь. Я
поддерживаю его предложение по совместной деятельности. На сегодня
взаимодействие правительств Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в том
числе в вопросах развития культуры и сохранения объектов культурного наследия,
выходит на новый формат. Для нас Гатчинский дворец-музей был, есть и будет тем
знаковым историческим и культурным объектом, той точкой притяжения, которая
всегда давала Гатчине особое ощущение себя, особый статус, особую значимость,
особый менталитет.
Василий Панкратов рассказал о ближайших планах
музея-заповедника, включая реставрационные работы во дворце и культурные
события.
- Этот год – юбилейный. Гатчине - 225 лет. В
музее-заповеднике объявлен Год Павла I – юбилей его восшествия на престол и
юбилей гибели. Мы все свои мероприятия подверстываем под Павла I, и,
естественно, под Гатчину, потому что именно с ним связано рождение Гатчины как
города. В сентябре мы открываем современно-историческую выставку с рабочим
названием «Гатчина – город столичный». Мне бы хотелось, чтобы она была
совместной с Гатчинским муниципальным районом - это очень важно. Нам нужна
только моральная поддержка. Я призываю всех членов совета подумать, как извлечь
из этой выставки максимум пользы. В рамках выставки могут проходить различные
мероприятия, встречи почетных гостей, потому что выставка будет большая, интересная,
резонансная. Это нельзя не использовать, - предложил Василий Панкратов.
Председатель Комитета по культуре и
туризму Гатчинского района Сергей Никитин представил подробный план культурных
мероприятий на 2021 год. Всего по линии культуры запланировано 20 конкурсов и
фестивалей для школьников, более 40 городских и районных праздников и
фестивалей, включая все основные государственные праздники. Безусловная
доминанта этих планов - мероприятия, посвященные Исааку Шварцу. Международный
фестиваль искусств имени Исаака Шварца пройдет в этом году на новой площадке -
в областном Дворце искусств (бывший ДК им. Горького) в Санкт-Петербурге. Зреют
интересные планы по проведению Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую
любовь, России сердце не забудет…», Купринского фестиваля. Продолжает
разрастаться Российский кинофестиваль «Литература и кино». Творческие встречи и
спецпоказы в Гатчине и районе теперь будут идти весь год. Министерство культуры
согласовало постоянную дату проведения конкурса – это будут сентябрьские дни,
когда Гатчина особенно прекрасна. В этом году кинофестиваль выйдет за пределы
Ленинградской области: после презентации в Гатчине фестивальный кинопоказ
состоится в Крыму.
Акцент во всем сделан на праздновании 225-летия города
Гатчины. Помимо традиционных праздников и фестивалей, концертов, исторических
реконструкций и выставок, которые в этом году пройдут с юбилейным размахом,
знаковым событием в череде торжеств станет реставрация дома Ольдерогге, выпуск
книги, посвященной 225-летию города, открытие памятника композитору М.И.
Ипполитову-Иванову.
Чтобы юбилейный год оставил свой след в истории, в
планах также выпуск брендированной сувенирной продукции. Музей города Гатчины
разработал макеты памятных медалей, которые можно будет покупать, дарить,
вручать на празднике.
Как отметила Людмила Нещадим, в прошлом году
Гатчинский район подписал соглашение о взаимодействии с институтом культуры.
Таким образом, появилась дополнительная возможность использовать потенциал
студентов вуза в развитии сферы культуры Гатчинского района и подготовки
специалистов по целевым направлениям для дальнейшего закрепления выпускников в
учреждениях культуры Гатчинского района.
- Спасибо вам за интересную информацию. Сколько
важного и нужного будет сделано в юбилейный год: у нас всех крылья вырастают! –
эмоционально прокомментировала услышанную информацию член совета Ирина Пунгар.
Члены совета напомнили о некоторых отложенных планах.
Первым делом вернулись к обсуждению установки памятника Ганнибалу на
территории усадьбы Суйда. Прошел конкурс, проект памятника выбран, но место
установки его в Суйде согласовать не удалось. В мае пройдет круглый стол с
участием представителей департамента государственной охраны, сохранения и
использования объектов культурного наследия, на котором, как считают члены
совета, нужно принять принципиальное решение: быть или не быть памятнику.
Также члены совета выразили готовность отдельно
встретиться и обсудить установку памятного знака в честь Марии Гатчинской, место
для которого оговаривалось ранее в небольшом скверике на улице Соборной - на
месте дома, в котором жила Мария Гатчинская.
Члены совета поддержали предложение Людмилы Нещадим
придать юридический статус гимну Гатчинского района. В ближайшее время
планируется запустить необходимую процедуру.
Председатель совета Ирина Авикайнен, напомнив,
насколько многогранна и обширна гатчинская культура, подняла вопрос о
необходимости разработки единой стратегии развития, а также о создании
брендбука учреждений культуры Гатчинского района, начиная с единства цветовой
гаммы и оформления информационных табличек и опознавательных знаков. Для
аккумулирования предложений создается рабочая группа. К началу лета собранные
идеи направят в районный комитет по культуре.