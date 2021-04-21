Гатчинская культура объединяет

В год 225-летия присвоения Гатчине статуса города у Гатчинского дворца и местных учреждений культуры предполагаются интересные совместные мероприятия, в центре внимания которых будет фигура императора Павла I, чьим указом Гатчине был дарован статус города. Чтобы культурный союз стал теснее и продуктивнее, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов был единогласно принят в состав Совета по культуре и искусству Гатчинского района. Также в него были включены управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя, председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин и председатель местного отделения ВООПИК Сергей Павлов.

- Гатчина – столица Ленинградской области, деятельность в сфере культуры будет выстраиваться с соблюдением накопленных традиций и внедрением самого нового и современного. И здесь я рассчитываю на потенциал совета по культуре, - сказала, открывая заседание, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, - Для нас значимо, что Василий Юрьевич Панкратов принял предложение войти в состав совета, и что нам предоставлена возможность провести первую рабочую встречу именно здесь. Я поддерживаю его предложение по совместной деятельности. На сегодня взаимодействие правительств Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в том числе в вопросах развития культуры и сохранения объектов культурного наследия, выходит на новый формат. Для нас Гатчинский дворец-музей был, есть и будет тем знаковым историческим и культурным объектом, той точкой притяжения, которая всегда давала Гатчине особое ощущение себя, особый статус, особую значимость, особый менталитет.

Василий Панкратов рассказал о ближайших планах музея-заповедника, включая реставрационные работы во дворце и культурные события.

- Этот год – юбилейный. Гатчине - 225 лет. В музее-заповеднике объявлен Год Павла I – юбилей его восшествия на престол и юбилей гибели. Мы все свои мероприятия подверстываем под Павла I, и, естественно, под Гатчину, потому что именно с ним связано рождение Гатчины как города. В сентябре мы открываем современно-историческую выставку с рабочим названием «Гатчина – город столичный». Мне бы хотелось, чтобы она была совместной с Гатчинским муниципальным районом - это очень важно. Нам нужна только моральная поддержка. Я призываю всех членов совета подумать, как извлечь из этой выставки максимум пользы. В рамках выставки могут проходить различные мероприятия, встречи почетных гостей, потому что выставка будет большая, интересная, резонансная. Это нельзя не использовать, - предложил Василий Панкратов.

Председатель Комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин представил подробный план культурных мероприятий на 2021 год. Всего по линии культуры запланировано 20 конкурсов и фестивалей для школьников, более 40 городских и районных праздников и фестивалей, включая все основные государственные праздники. Безусловная доминанта этих планов - мероприятия, посвященные Исааку Шварцу. Международный фестиваль искусств имени Исаака Шварца пройдет в этом году на новой площадке - в областном Дворце искусств (бывший ДК им. Горького) в Санкт-Петербурге. Зреют интересные планы по проведению Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», Купринского фестиваля. Продолжает разрастаться Российский кинофестиваль «Литература и кино». Творческие встречи и спецпоказы в Гатчине и районе теперь будут идти весь год. Министерство культуры согласовало постоянную дату проведения конкурса – это будут сентябрьские дни, когда Гатчина особенно прекрасна. В этом году кинофестиваль выйдет за пределы Ленинградской области: после презентации в Гатчине фестивальный кинопоказ состоится в Крыму.

Акцент во всем сделан на праздновании 225-летия города Гатчины. Помимо традиционных праздников и фестивалей, концертов, исторических реконструкций и выставок, которые в этом году пройдут с юбилейным размахом, знаковым событием в череде торжеств станет реставрация дома Ольдерогге, выпуск книги, посвященной 225-летию города, открытие памятника композитору М.И. Ипполитову-Иванову.

Чтобы юбилейный год оставил свой след в истории, в планах также выпуск брендированной сувенирной продукции. Музей города Гатчины разработал макеты памятных медалей, которые можно будет покупать, дарить, вручать на празднике.

Как отметила Людмила Нещадим, в прошлом году Гатчинский район подписал соглашение о взаимодействии с институтом культуры. Таким образом, появилась дополнительная возможность использовать потенциал студентов вуза в развитии сферы культуры Гатчинского района и подготовки специалистов по целевым направлениям для дальнейшего закрепления выпускников в учреждениях культуры Гатчинского района.

- Спасибо вам за интересную информацию. Сколько важного и нужного будет сделано в юбилейный год: у нас всех крылья вырастают! – эмоционально прокомментировала услышанную информацию член совета Ирина Пунгар.

Члены совета напомнили о некоторых отложенных планах. Первым делом вернулись к обсуждению установки памятника Ганнибалу на территории усадьбы Суйда. Прошел конкурс, проект памятника выбран, но место установки его в Суйде согласовать не удалось. В мае пройдет круглый стол с участием представителей департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия, на котором, как считают члены совета, нужно принять принципиальное решение: быть или не быть памятнику.

Также члены совета выразили готовность отдельно встретиться и обсудить установку памятного знака в честь Марии Гатчинской, место для которого оговаривалось ранее в небольшом скверике на улице Соборной - на месте дома, в котором жила Мария Гатчинская.

Члены совета поддержали предложение Людмилы Нещадим придать юридический статус гимну Гатчинского района. В ближайшее время планируется запустить необходимую процедуру.

Председатель совета Ирина Авикайнен, напомнив, насколько многогранна и обширна гатчинская культура, подняла вопрос о необходимости разработки единой стратегии развития, а также о создании брендбука учреждений культуры Гатчинского района, начиная с единства цветовой гаммы и оформления информационных табличек и опознавательных знаков. Для аккумулирования предложений создается рабочая группа. К началу лета собранные идеи направят в районный комитет по культуре.



