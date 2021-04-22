«Дарина» – дарим надежду!

Основной целью учреждения
является предоставление социального обслуживания несовершеннолетним детям, в
том числе детям-инвалидам, а также их родителям (иным законным представителям),
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, реализация технологий
социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению граждан, в
том числе несовершеннолетних.
Реабилитация детей-инвалидов
осуществляется по следующим направлениям:
1. Социально-психологическое;
2. Социально-педагогическое;
3. Социально-медицинское;
4. Социально-культурное.
Социально-медицинская реабилитация
Задачи
социально-медицинской реабилитации заключаются в снижении и ликвидации
последствий заболеваний, увеличение резервных возможностей организма,
приближение образа жизни детей-инвалидов и подростков к образу здоровых
сверстников, что благотворно влияет на физический и психологический статус
ребенка.
Социально-медицинская
реабилитация включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий: массаж, ЛФК,
физиопроцедуры, озокеритолечение, кислородный коктейль, ингаляции, занятия в
тренажерном зале и многое другое.
Учреждение
оснащено физкультурно-оздоровительным оборудованием: велотренажерами,
тренажером «Беговая дорожка» для детей, имеющих стойкие нарушения
опорно-двигательного аппарата, тренажером «Стоппер», эллиптическим тренажером,
«Тренажером Гросса», динамическим проприорецептивным антигравитационным
нагрузочным костюмом «Адели», нейроортопедическим пневмокостюмом «Атлант».
В
рамках оказания социально-медицинских услуг у нас работают квалифицированные
медицинские работники, цель которых - осуществление медицинского сопровождения
процесса реабилитации детей в учреждении.
Социально-психологическая реабилитация
Особое
внимание уделяется программе психологической реабилитации. Педагоги-психологи
нашего учреждения проводят работу в форме групповых и индивидуальных занятий.
При индивидуальной работе осуществляется развитие и коррекция познавательных
процессов памяти, внимания, мышления, воображения.
Главной задачей психологической
реабилитации является развитие межличностных отношений ребенка, повышение
интереса к окружающей действительности.
Проводится комплексное психологическое
обследование детей-инвалидов с использованием разнообразного комплекса
диагностических методик. Ведется оценка факторов психологической напряженности,
рисков, потребностей, выявление психологических особенностей их окружения и
условий жизни. Психологическая коррекция проводится в целях преодоления,
ослабления отклонений в эмоциональном состоянии с использованием арт-терапии,
музыкотерапии, игротерапии, интерактивного оборудования. Педагог-психолог проводит занятия в
сенсорной комнате, которая оснащена новейшим оборудованием. Сочетание разных стимулов
(музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие
на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как успокаивающее,
расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому
сенсорная комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет
активизировать различные функции центральной нервной системы.
В
учреждении полностью оборудована соляная комната, в которой медицинский
работник проводит курс процедур, что по эффективности сравнимо с длительным
пребыванием на морском курорте. Положительные изменения в состоянии отмечаются
уже через несколько дней после начала оздоровительных сеансов. Это объясняется
активным насыщением тканей полезными веществами, ускорением обменных процессов
и выведением из организма токсических соединений.
Развитие ребенка-инвалида в огромной
степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и
духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. Это и является
главной задачей наших педагогов-психологов.
Социально-педагогическая
реабилитация
Воспитатели проводят работу по
развитию познавательной среды, художественно-эстетического развития, развитию
мелкой моторики рук и многие другие занятия. Все занятия проходят
преимущественно в игровой форме, по возрасту, занимательный материал увлекает
детей в мир знаний.
Специалисты учреждения стараются разнообразить
жизнь детей, с учетом индивидуальных возможностей и возраста каждого ребенка, с
помощью массы всевозможных праздничных, театрализованных и иных мероприятий. На
базе учреждения проводятся музыкальные, развлекательные и досуговые занятия,
спортивно-игровые занятия и т.д.
В процессе реабилитации детей в
отделениях учреждения, педагог дополнительного образования проводит кружковые
занятия с детьми по освоению пластилина, тестопластики, лоскутного пластика,
квилинга и т.д. Тем самым у детей активируются познавательные интересы,
прививается любовь к искусству, культуре и традициям.
С
целью осуществления коррекционной развивающей работы с детьми-инвалидами, на
базе учреждения активно осуществляют свою профессиональную деятельность
педагоги-дефектологи, которые обеспечиваю системный подход к коррекции речевых
нарушений. Основными задачами педагога-дефектолога являются: своевременное
выявление нарушений развития речи детей, определение их уровня и характера, устранение
разнообразных нарушений речи, профилактика более серьезных нарушений речи, консультативно-методическая
работа родителей (законных представителей).
Правильное
построение психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов,
осуществляемого педагогом-логопедом, педагогом-дефектологом,
педагогом-психологом и другими специалистами внутри коррекционно-развивающего
пространства позволяет решить проблемы коррекции различных специфических
речевых нарушений и сопутствующих отклонений у детей-инвалидов, раскрытия
потенциальных возможностей ребѐнка в процессе его развития, дальнейшей
социализацией в обществе.
Все гарантированные услуги в отделении детям оказываются бесплатно.
Учреждение постоянно стремится к поиску новых форм и подходов, в работе с несовершеннолетними, в том числе с детьми-инвалидами, нарабатываются различные методики реабилитации, программы и т.д.
Перечень
документов, необходимых для предоставления социальных услуг детям-инвалидам:
- заявление о предоставлении
социальных услуг;
- ИППСУ;
- согласие на обработку персональных
данных
- паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность получателя социальных
услуг (свидетельство о рождении);
- паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия
уполномоченного представителя получателя социальных услуг;
- СНИЛС (несовершеннолетнего);
- справка бюро МСЭ о подтверждении
наличия инвалидности (для детей-инвалидов);
- индивидуальная программа
реабилитации и абилитации для ребенка-инвалида, разработанная учреждением
медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
- страховой медицинский полис;
- заключение уполномоченной
медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний.
Уважаемые
родители (законные представители)!
Наши
сотрудники обязательно помогут вам собрать весь пакет необходимых документов
для получения услуг в нашем учреждении!
Получить более подробную информацию можно
в ЛОГБУ «Гатчинский Центр «Дарина»
по телефону: 8 (81371) 341-38, 98-366,
по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.26
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00
до 13.00