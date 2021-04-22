«Дарина» – дарим надежду!

Основной целью учреждения является предоставление социального обслуживания несовершеннолетним детям, в том числе детям-инвалидам, а также их родителям (иным законным представителям), признанным нуждающимися в социальном обслуживании, реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению граждан, в том числе несовершеннолетних.

Реабилитация детей-инвалидов осуществляется по следующим направлениям:

1. Социально-психологическое;

2. Социально-педагогическое;

3. Социально-медицинское;

4. Социально-культурное.

Социально-медицинская реабилитация

Задачи социально-медицинской реабилитации заключаются в снижении и ликвидации последствий заболеваний, увеличение резервных возможностей организма, приближение образа жизни детей-инвалидов и подростков к образу здоровых сверстников, что благотворно влияет на физический и психологический статус ребенка.

Социально-медицинская реабилитация включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий: массаж, ЛФК, физиопроцедуры, озокеритолечение, кислородный коктейль, ингаляции, занятия в тренажерном зале и многое другое.

Учреждение оснащено физкультурно-оздоровительным оборудованием: велотренажерами, тренажером «Беговая дорожка» для детей, имеющих стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата, тренажером «Стоппер», эллиптическим тренажером, «Тренажером Гросса», динамическим проприорецептивным антигравитационным нагрузочным костюмом «Адели», нейроортопедическим пневмокостюмом «Атлант».

В рамках оказания социально-медицинских услуг у нас работают квалифицированные медицинские работники, цель которых - осуществление медицинского сопровождения процесса реабилитации детей в учреждении.

Социально-психологическая реабилитация

Особое внимание уделяется программе психологической реабилитации. Педагоги-психологи нашего учреждения проводят работу в форме групповых и индивидуальных занятий. При индивидуальной работе осуществляется развитие и коррекция познавательных процессов памяти, внимания, мышления, воображения.

Главной задачей психологической реабилитации является развитие межличностных отношений ребенка, повышение интереса к окружающей действительности.

Проводится комплексное психологическое обследование детей-инвалидов с использованием разнообразного комплекса диагностических методик. Ведется оценка факторов психологической напряженности, рисков, потребностей, выявление психологических особенностей их окружения и условий жизни. Психологическая коррекция проводится в целях преодоления, ослабления отклонений в эмоциональном состоянии с использованием арт-терапии, музыкотерапии, игротерапии, интерактивного оборудования. Педагог-психолог проводит занятия в сенсорной комнате, которая оснащена новейшим оборудованием. Сочетание разных стимулов (музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать различные функции центральной нервной системы.

В учреждении полностью оборудована соляная комната, в которой медицинский работник проводит курс процедур, что по эффективности сравнимо с длительным пребыванием на морском курорте. Положительные изменения в состоянии отмечаются уже через несколько дней после начала оздоровительных сеансов. Это объясняется активным насыщением тканей полезными веществами, ускорением обменных процессов и выведением из организма токсических соединений.

Развитие ребенка-инвалида в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. Это и является главной задачей наших педагогов-психологов.

Социально-педагогическая реабилитация

Воспитатели проводят работу по развитию познавательной среды, художественно-эстетического развития, развитию мелкой моторики рук и многие другие занятия. Все занятия проходят преимущественно в игровой форме, по возрасту, занимательный материал увлекает детей в мир знаний.

Специалисты учреждения стараются разнообразить жизнь детей, с учетом индивидуальных возможностей и возраста каждого ребенка, с помощью массы всевозможных праздничных, театрализованных и иных мероприятий. На базе учреждения проводятся музыкальные, развлекательные и досуговые занятия, спортивно-игровые занятия и т.д.

В процессе реабилитации детей в отделениях учреждения, педагог дополнительного образования проводит кружковые занятия с детьми по освоению пластилина, тестопластики, лоскутного пластика, квилинга и т.д. Тем самым у детей активируются познавательные интересы, прививается любовь к искусству, культуре и традициям.

С целью осуществления коррекционной развивающей работы с детьми-инвалидами, на базе учреждения активно осуществляют свою профессиональную деятельность педагоги-дефектологи, которые обеспечиваю системный подход к коррекции речевых нарушений. Основными задачами педагога-дефектолога являются: своевременное выявление нарушений развития речи детей, определение их уровня и характера, устранение разнообразных нарушений речи, профилактика более серьезных нарушений речи, консультативно-методическая работа родителей (законных представителей).

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, осуществляемого педагогом-логопедом, педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами внутри коррекционно-развивающего пространства позволяет решить проблемы коррекции различных специфических речевых нарушений и сопутствующих отклонений у детей-инвалидов, раскрытия потенциальных возможностей ребѐнка в процессе его развития, дальнейшей социализацией в обществе.

Все гарантированные услуги в отделении детям оказываются бесплатно.

Учреждение постоянно стремится к поиску новых форм и подходов, в работе с несовершеннолетними, в том числе с детьми-инвалидами, нарабатываются различные методики реабилитации, программы и т.д.

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг детям-инвалидам:

- заявление о предоставлении социальных услуг;

- ИППСУ;

- согласие на обработку персональных данных

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (свидетельство о рождении);

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя получателя социальных услуг;

- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя получателя социальных услуг;

- СНИЛС (несовершеннолетнего);

- справка бюро МСЭ о подтверждении наличия инвалидности (для детей-инвалидов);

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации для ребенка-инвалида, разработанная учреждением медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);

- страховой медицинский полис;

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний.

Уважаемые родители (законные представители)!

Наши сотрудники обязательно помогут вам собрать весь пакет необходимых документов для получения услуг в нашем учреждении!

Получить более подробную информацию можно

в ЛОГБУ «Гатчинский Центр «Дарина»

по телефону: 8 (81371) 341-38, 98-366,

по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.26

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00