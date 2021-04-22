В Гатчине пройдет приём руководства следственного управления СК России по Ленинградской области

23 апреля с 11:00 до 13:00
прием будет организован в помещении следственного отдела по г. Гатчина по
адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4.
Граждане могут обращаться
с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных
прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения
следователей и руководителей следственных органов следственного управления по
Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.
Информируем, что в
соответствии с распоряжением Следственного комитета Российской Федерации во
время приема будет производиться видеозапись. Проведение приема граждан с
использованием технических средств, а также учет и хранение носителей
информации, полученной в ходе видеофиксации, будет осуществляться с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных и правил
делопроизводства СК России. На личном приеме гражданин должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность.
Напоминаем, что в
соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к
компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование
уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья
граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о
коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными
полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к
подследственности Следственного комитета Российской Федерации.
С информацией о графике
личного приема руководителя Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области и его заместителей можно
ознакомится на сайте в разделе «Обращения граждан».