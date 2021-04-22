В Гатчине пройдет приём руководства следственного управления СК России по Ленинградской области

В Гатчине пройдет приём руководства следственного управления СК России по Ленинградской области

23 апреля первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Роман Владимирович Ананьев проведет прием граждан в Гатчине.

Рубрики : Правопорядок     22 Apr 2021

23 апреля с 11:00 до 13:00 прием будет организован в помещении следственного отдела по г. Гатчина по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Информируем, что в соответствии с распоряжением Следственного комитета Российской Федерации во время приема будет производиться видеозапись. Проведение приема граждан с использованием технических средств, а также учет и хранение носителей информации, полученной в ходе видеофиксации, будет осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и правил делопроизводства СК России. На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Напоминаем, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.

С информацией о графике личного приема руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и его заместителей можно ознакомится на сайте в разделе «Обращения граждан».

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+