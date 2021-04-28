Онлайн-игра всероссийской переписи — лучшая на крупнейшем digital-конкурсе Европы

Первое
место в номинации «Лучшая онлайн-игра» крупнейшего в Европе digital-конкурса
Tagline Awards получила интерактивная игра,
посвященная Всероссийской переписи населения. Жюри — признанные мировым
сообществом эксперты в области коммуникаций, маркетинга и дизайна — отметило ее
в числе более 3 тысяч заявок во всех номинациях. Среди лауреатов — ТАСС, RT,
Мегафон, Gett и создатели множества громких онлайн-проектов для лидеров рынка,
в том числе Сбера, Ростелекома, X5 Retail Group и госорганов.
Геймплей «лучшей онлайн-игры» построен
вокруг поиска предметов в трёх различных локациях. Каждый
геймер может «примерить» на себя все ситуации и способы участия в первой
цифровой переписи: в жилом многоквартирном доме, который обходят переписчики с планшетами,
на портале Госуслуг
или на переписном участке. На
последнем этапе игрок
переносится
в Росстат, куда стекается информация со всей страны.
Обнаружить
все предметы, а затем и свое имя в списке топ-игроков на сайте переписи может
любой желающий. Количество попыток улучшить личный результат и положение в
рейтинге не ограничено.
Онлайн-игра поможет существенно расширить аудиторию информационной
кампании в поддержку переписи за счет «цифрового» поколения, считают в
Российской ассоциации по связям с общественностью.
«Геймификация
—
важнейший коммуникационный тренд. Обращение к онлайн-играм позволяет вовлечь в
кампанию “цифровое” поколение, которое не застать на традиционных площадках — на ТВ,
радио, в бумажных СМИ. Но вместе с тем игра смоделирована так, что вызывает
интерес всех возрастных аудиторий – что принципиально важно для такого охватного проекта как Всероссийская перепись
населения», — полагает вице-президент
РАСО Ксения Трифонова.
«Современная цифровая модель
переписи требует новых подходов в информационной работе. С этой целью Росстат
создал Медиаофис Всероссийской переписи населения, который начал работу в 2019
году.
Он ведёт масштабную информационно-разъяснительную кампанию, как в
традиционных СМИ, так и в digital-среде», — говорит руководитель
Медиаофиса Всероссийской переписи населения, вице-президент коммуникационного
агентства КРОС Леонид Бурмистров.
По его словам, Медиаофис
не просто присутствует, но активно работает на всех интерактивных площадках: на
официальном сайте, во всех популярных социальных сетях и на внешних
интернет-ресурсах.
«Мы сняли
целый сериал про выбранный всей страной талисман
переписи – цыпу Випина, создали анимационные ролики, записали серию подкастов и
YouTube-сюжетов, запустили чат-бот и онлайн-игру. Оценка
авторитетного международного жюри говорит, что это правильный подход для
информирования аудитории с учетом каналов и видов контента, которые ей близки», — отмечает Леонид Бурмистров.
Эксперты, наблюдающие за премией
Tagline
Awards с 2011 года,
отмечают существенное повышение качества участвующих в ней digital-проектов: сайтов,
мобильных приложений, проектов в области VR и AR, “вирусных” роликов и
интерактивных игр.
«Эксперты
оценивали концепцию проекта, качество исполнения и эффективность для достижения
поставленных задач.
Очевидно, что для информационной кампании по продвижению Всероссийской переписи
населения главная задача —
повысить информированность людей о переписи, о ее новых цифровых особенностях и
возможностях. Учитывая, что целевая аудитория — вся страна, подключение таких
популярных форматов как онлайн-игры, это возможность достучаться до
пользователей разного возраста и разного пола, живущих в разных регионах
страны. Сегодня их объединила игра, а завтра — перепись, о которой рассказали
доступно и интересно»,
— говорит сооснователь production-компании ParkProduction Александр Фарбер.