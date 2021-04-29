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Во вторник, 27 апреля, в Ленинградской области состоялся VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В Гатчинском районе чемпионат традиционно прошел на двух площадках: в Сиверской школе-интернате «Школа жизни» и Сиверском техникуме-интернате бухгалтеров.
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