Гатчинский район получил Благодатный огонь в Пасхальную ночь

Почетную миссию на себя взял депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев при содействии председателя областного парламента Сергея Бебенина.

В Москву Благодатный огонь доставили силами Фонда Андрея Первозванного. После зажжения лампадок в столичном аэропорту Сергей Коняев отправился вместе с ними обратно в Санкт-Петербург, где их встречал клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, священник Алексий Дорофеев. Сразу же Благодатный огонь был доставлен к Пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор, которое совершал Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Уже много лет принимаю участие в этом благом начинании. Выражаю благодарность Сергею Бебенину и авиакомпании «Россия» за помощь и поддержку. Мы искренне надеемся, что наше участие в этом замечательном деле принесет Пасхальную радость в каждый дом и каждую семью, - сказал Сергей Коняев.

В Пасхальную ночь светильники с Благодатным огнем из Санкт-Петербурга были распространены по храмам и обителям Северной столицы и Ленинградской области, в том числе Гатчины и района. Благодатный огонь в эту священную ночь получили Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Ивангородская церковь святой Троицы, храм святого князя Владимира (Коммунар), храм святителя Алексия митрополита Московского и всея России (Тайцы), Храм святого мученика Иоанна Воина (Малое Верево), Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Пудость), Храм Казанской Божией Матери (Вырица), храм св. Александра Невского (Александровка), Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (Сиверский), Храм Преображения Господня (Орлино), Храм святых апостолов Петра и Павла (Карташевская) и другие.

Ирина Хрусталёва