Правнуки – победителям

Как сообщила в ходе
пресс-конференции председатель комитета по молодежной политике Ленинградской
области Марина Григорьева, акция «Вместе с ветераном» стала еще масштабнее – в
этом году помощью волонтеров также могут воспользоваться жители блокадного
Ленинграда. Преимущественно, помощь нужна тем, кто живет в частном секторе.
Ленинградские волонтеры в течение всего года помогают пожилым людям в решении
бытовых вопросов: в уборке снега с придомовой территории, заготовке дров,
ребята поправляют заборы, могут вскопать грядки.
Одна из новых акций —
подарки ветеранам от автоволонтеров. К ней присоединились и региональные
предприятия. Например, компания «Газпром» обеспечит автомобилистов-волонтеров
бензином, а торговая марка «Redmond» предоставит подарки для ветеранов на 9
мая.
Еще одно событие, которое
пройдет в Ленинградской области в преддверии празднования Дня Победы, — серия
киноуроков в районных коворкинг-центрах. Молодежи покажут короткометражные
фильмы о Великой Отечественной войне и вместе с ними подробно разберут события
войны, помогут им понять, что такое подвиг и патриотизм.
Акция «Георгиевская
ленточка» в 47 регионе в этом году проводится на 300 локациях. Всего волонтеры
вручат жителям области 100 тысяч георгиевских лент.
Карта «Сада памяти»
Ленинградской области в этом году включает 49 локаций, где высадят деревья в
память о тех, кто не вернулся из боев Великой Отечественной войны.
Традиционно в День Победы
в Ленинградской области пройдут всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна
Победы», «Поем двором», «Письмо Победы», субботники на военных мемориалах
Ленинградской области и многие другие.