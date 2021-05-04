Правнуки – победителям

Как сообщила в ходе пресс-конференции председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, акция «Вместе с ветераном» стала еще масштабнее – в этом году помощью волонтеров также могут воспользоваться жители блокадного Ленинграда. Преимущественно, помощь нужна тем, кто живет в частном секторе. Ленинградские волонтеры в течение всего года помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов: в уборке снега с придомовой территории, заготовке дров, ребята поправляют заборы, могут вскопать грядки.

Одна из новых акций — подарки ветеранам от автоволонтеров. К ней присоединились и региональные предприятия. Например, компания «Газпром» обеспечит автомобилистов-волонтеров бензином, а торговая марка «Redmond» предоставит подарки для ветеранов на 9 мая.

Еще одно событие, которое пройдет в Ленинградской области в преддверии празднования Дня Победы, — серия киноуроков в районных коворкинг-центрах. Молодежи покажут короткометражные фильмы о Великой Отечественной войне и вместе с ними подробно разберут события войны, помогут им понять, что такое подвиг и патриотизм.

Акция «Георгиевская ленточка» в 47 регионе в этом году проводится на 300 локациях. Всего волонтеры вручат жителям области 100 тысяч георгиевских лент.

Карта «Сада памяти» Ленинградской области в этом году включает 49 локаций, где высадят деревья в память о тех, кто не вернулся из боев Великой Отечественной войны.

Традиционно в День Победы в Ленинградской области пройдут всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поем двором», «Письмо Победы», субботники на военных мемориалах Ленинградской области и многие другие.