«Праздников праздник, торжество торжеств!»

Театральная постановка «Подарок Марии Магдалины», разыгранная участниками образцового театрального коллектива «Балаганчик» (рук. Л. Черкасова), повествовала о старинном предании, в котором говорится о том, откуда идет обычай дарить на пасхальный праздник окрашенные яйца. Мини-спектакль, специально поставленный к Пасхальным торжествам, внес в атмосферу праздника ощущения волшебства и таинства.

В концерте приняли участие вокальный ансамбль «Хорошее настроение» и вокальная студия «Звуки радости» (рук. Е. Соколова). Хрустальные детские голоса очень трогательно пели о добре, мире и любви. Юные чтецы «Балаганчика» прочитали стихи о пасхальной радости и чудесах, которые происходят в этот день.

Хоровой коллектив «Оредеж» (рук. А. Анисковец, хормейстер Е. Мелешина), коллектив современного танца «Звездочки» (рук. И. Мельникова), образцовый хореографический коллектив «Росинка» ДШИ им. И.И. Шварца (рук. Н. Федосенко, А. Яснова) постарались своим творчеством донести до зрителей всемирную значимость самого главного христианского праздника.

Взрослые и дети многократно восклицали в праздничных песнопениях и стихотворениях пасхальное приветствие: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!».

Концерт получился добрым, светлым и весенним, как и сам праздник Пасхи, связанный с весной, жизнью и пробуждением природы, с расцветом добрых чувств и с надеждой на будущее счастье.

Источник: Сиверский "Юбилейный"