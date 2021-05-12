Дорогу к усадьбе Демидовых в Гатчинском районе отремонтируют

В Гатчинском районе отремонтируют участок магистрали Красное Село — Гатчина — Павловск от Виллозей до Вайялово: помимо частичного дублирования Киевского шоссе эта дорога ведет к знаменитой усадьбе Демидовых в Тайцах.

В Ломоносовском районе дорожники выйдут на ремонт изношенного участка трассы Санкт-Петербург — Ручьи от КАДа до Большой Ижоры. Учитывая большую интенсивность движения, здесь будет использован усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования: смесь и вяжущий комплект подбираются индивидуально, исходя из конкретных климатических и нагрузочных параметров. Кроме того, будет обновлен мост, где сейчас введено реверсивное движение транспорта.

Во Всеволожском районе целиком будет обновлена дорога Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.

В Выборгском районе обновится участок магистрали Зеленогорск — Приморск — Выборг от границы с Санкт-Петербургом через Приветнинское до поселка «Финский бриз».

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области планируется обновить почти 110 километров региональных магистралей.





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