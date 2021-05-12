Дорогу к усадьбе Демидовых в Гатчинском районе отремонтируют

В Гатчинском районе
отремонтируют участок магистрали Красное Село — Гатчина — Павловск от Виллозей
до Вайялово: помимо частичного дублирования Киевского шоссе эта дорога ведет к
знаменитой усадьбе Демидовых в Тайцах.
В Ломоносовском районе
дорожники выйдут на ремонт изношенного участка трассы Санкт-Петербург — Ручьи
от КАДа до Большой Ижоры. Учитывая большую интенсивность движения, здесь будет
использован усиленный асфальт, разработанный по методу объемного
проектирования: смесь и вяжущий комплект подбираются индивидуально, исходя из
конкретных климатических и нагрузочных параметров. Кроме того, будет обновлен
мост, где сейчас введено реверсивное движение транспорта.
Во Всеволожском районе
целиком будет обновлена дорога Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до
Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге
Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.
В Выборгском районе
обновится участок магистрали Зеленогорск — Приморск — Выборг от границы с
Санкт-Петербургом через Приветнинское до поселка «Финский бриз».
Напомним, в этом году в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской
области планируется обновить почти 110 километров региональных магистралей.
#нацпроект47