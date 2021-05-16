Изменения в страховании ОСАГО в 2021: свежие новости и правила

Самостоятельно узнать стоимость полиса, введя данные об автомобиле, водительском стаже и регионе оформления, можно при помощи сервиса Inguru.
Изменения в автостраховании в 2021 году
Новые правила страхования ОСАГО касаются базовой ставки и изменения тарифного коридора от
Центробанка РФ. С марта этого года он стал шире, а это означает, что компании
могут повысить цены на полис по своему усмотрению. Для постоянных нарушителей
закона также изменятся значения коэффициентов: КБМ, что влияет на стоимость и
определяется количеством аварий, виновником которых стал водитель в прошлом
году, будет уменьшаться на 5% в год при езде без ДТП.
Изменения в оформлении полиса ОСАГО с 1
марта 2021 года также
коснутся территориального коэффициента (тарифа города). Он будет снижен и
пересмотрен для каждого региона отдельно. Немногие водители знают, что,
например, заключение сделки в Москве влечет за собой умножение цены полиса на
2, а договор в области — всего на 1,7. Повысятся цены для неопытных водителей:
множители коэффициента возраст-стаж стали больше. Теперь, если водитель младше
22 лет или его стаж меньше 3 лет, цена увеличится почти в два раза.
Дороже
станет документ и для физических лиц, которые захотели оформить полис с
безграничным количеством водителей. Ранее коэффициент составлял 1,87, а с марта
этого года — 1,94.
Изменения в ОСАГО в 2021 году затрагивают
также правила оформления техосмотра. Был пересмотрен также коэффициент
мощности двигателя: новые авто теперь не так выгодны. Например, если водитель
меняет транспортное средство с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил на
машину с мощностью более 150 л.с., значение одного коэффициента увеличивается с
0,6 до 1,6.
Водители
Ленинградской области могут первыми узнать об изменениях в правилах страхования
при помощи сервиса Inguru, перейдя по ссылке для расчета стоимости страховки. С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать
цену полиса, учитывая все актуальные коэффициенты