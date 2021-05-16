Изменения в страховании ОСАГО в 2021: свежие новости и правила

Самостоятельно узнать стоимость полиса, введя данные об автомобиле, водительском стаже и регионе оформления, можно при помощи сервиса Inguru.

Изменения в автостраховании в 2021 году

Новые правила страхования ОСАГО касаются базовой ставки и изменения тарифного коридора от Центробанка РФ. С марта этого года он стал шире, а это означает, что компании могут повысить цены на полис по своему усмотрению. Для постоянных нарушителей закона также изменятся значения коэффициентов: КБМ, что влияет на стоимость и определяется количеством аварий, виновником которых стал водитель в прошлом году, будет уменьшаться на 5% в год при езде без ДТП.

Изменения в оформлении полиса ОСАГО с 1 марта 2021 года также коснутся территориального коэффициента (тарифа города). Он будет снижен и пересмотрен для каждого региона отдельно. Немногие водители знают, что, например, заключение сделки в Москве влечет за собой умножение цены полиса на 2, а договор в области — всего на 1,7. Повысятся цены для неопытных водителей: множители коэффициента возраст-стаж стали больше. Теперь, если водитель младше 22 лет или его стаж меньше 3 лет, цена увеличится почти в два раза.

Дороже станет документ и для физических лиц, которые захотели оформить полис с безграничным количеством водителей. Ранее коэффициент составлял 1,87, а с марта этого года — 1,94.

Изменения в ОСАГО в 2021 году затрагивают также правила оформления техосмотра. Был пересмотрен также коэффициент мощности двигателя: новые авто теперь не так выгодны. Например, если водитель меняет транспортное средство с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил на машину с мощностью более 150 л.с., значение одного коэффициента увеличивается с 0,6 до 1,6.

Водители Ленинградской области могут первыми узнать об изменениях в правилах страхования при помощи сервиса Inguru, перейдя по ссылке для расчета стоимости страховки. С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать цену полиса, учитывая все актуальные коэффициенты