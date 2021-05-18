Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

«Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил он.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

«Очевидно, сработал призыв Президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального оргкомитета.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области – член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.

«Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы бы хотели, чтобы эти люди шли вместе с нами и представляли «Единую Россию» перед избирателями в предстоящей в сентябре кампании», – подчеркнул Александр Карелин.

Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

«Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать так скажем «левые» инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства», – рассказал председатель федерального оргкомитета.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.

«Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.

Источник фото: ER.RU







