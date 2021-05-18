Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

По предварительным
итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой
России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в
процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального
организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга
17 мая.
Почти 35%
участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний
возраст кандидатов – 41 год.
«Мы продлили на
две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей,
и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа
избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя
в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на
звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме
того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных
округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал
Александр Карелин.
Каждый третий
участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из
сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только
каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего
созыва Госдумы.
«Больше половины –
51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с
сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного
голосования», – добавил он.
Александр Карелин
отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента
Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного
голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в
борьбе с пандемией.
«Очевидно,
сработал призыв Президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть
списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с
пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального
оргкомитета.
Кроме того,
впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие
представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после
заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для
участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза
добровольцев Александр Бородай, в Тульской области – член Союза Максим Чичкин.
Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном
голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.
«Для нас очевидно,
что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в
противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль
объединяющего русского языка. Конечно, мы бы хотели, чтобы эти люди шли вместе
с нами и представляли «Единую Россию» перед избирателями в предстоящей в
сентябре кампании», – подчеркнул Александр Карелин.
Он также напомнил,
что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей
страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.
Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки
дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с
помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом
факте партия сообщает в правоохранительные органы.
«Возникло
несколько угроз, была попытка зарегистрировать так скажем «левые» инструменты,
но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим
коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти
посягательства», – рассказал председатель федерального оргкомитета.
Регистрация
избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который
представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, уже заявили 4,8
миллиона человек или почти 5% избирателей страны.
«Единая Россия» -
единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и
формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура
пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем
смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги».
Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы
в Госдуму утвердит Съезд.
Источник фото: ER.RU