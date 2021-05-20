Ах, как хочется опять во вчера!

Юные
душой пионеры 70-х вместе со своей легендарной пионервожатой, Заслуженным
работником культуры РФ Людмилой Михайловной Ивановой весело вспоминали будни и
праздники гатчинского Дома пионеров, забавные истории совета пионеров и штаба
«Зарницы». Хохотали, дружным хором распевая пионерские песни про «картошку –
пионеров идеал» и «косы твои да бантики». Музыкальным лидером праздничной
встречи был задорный баянист Александр Волошанюк.
По
общему мнению, школа пионерского актива, «Зарница», походы, пионерские лагеря в
советское время были настоящей школой жизни, воспитывали будущих руководителей,
защитников Родины, патриотов. Ветераны пионерского движения привели яркие примеры,
как полученные навыки пригодились им во время службы в армии и в дальнейшей
взрослой жизни.
«Память
пионерского счастья» - а это фраза уже из современной песни, помогает этим
людям и сейчас занимать активную гражданскую позицию, быть бодрыми душой и
делом.
Татьяна
Можаева