Ах, как хочется опять во вчера!

Юные душой пионеры 70-х вместе со своей легендарной пионервожатой, Заслуженным работником культуры РФ Людмилой Михайловной Ивановой весело вспоминали будни и праздники гатчинского Дома пионеров, забавные истории совета пионеров и штаба «Зарницы». Хохотали, дружным хором распевая пионерские песни про «картошку – пионеров идеал» и «косы твои да бантики». Музыкальным лидером праздничной встречи был задорный баянист Александр Волошанюк.

По общему мнению, школа пионерского актива, «Зарница», походы, пионерские лагеря в советское время были настоящей школой жизни, воспитывали будущих руководителей, защитников Родины, патриотов. Ветераны пионерского движения привели яркие примеры, как полученные навыки пригодились им во время службы в армии и в дальнейшей взрослой жизни.

«Память пионерского счастья» - а это фраза уже из современной песни, помогает этим людям и сейчас занимать активную гражданскую позицию, быть бодрыми душой и делом.

Татьяна Можаева