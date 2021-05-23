Гатчинский район с понедельника, 24 мая, ждут отключения электроэнергии

г. Гатчина: ул. Центральная д. 51А, 51Б.
24.05.21 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Северная д. 14, 15, 35,
36, 41;
ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б,
2, 2Б, 2В, 5Б, 5В, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 10, 11; ул. Южная д. 1А, 3А,
4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А;
п. Торфяное д. 1-9, 11, 12А,
13, 14, 16;
ул. Западная д. 20, 37, 38,
39, 40, 42, 44, 48;
ул. Восточная д. 20А, 20В,
22, 25, 27, 29, 31, 32;
ул. Хвойная д. 3.
24.05.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пр-кт. Урицкого д. 69-99;
ул. Ульяновская д. 1-14;
ул. Молодежная д. 1-5;
пр-кт. Суворовский д. 15-23.
24.05.21 с 09:00 до 13:00
пгт. Вырица:
пер. Пильный д. 63-79;
ул. Полтавская д. 1-18;
пр-кт. Майский д. 1-17; пер. Малый д. 1-18.
24.05.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица: ул.
Максима Горького д. 26-65; ул. Крупская д. 3-30; пр-кт. Народный д. 36-53В.
25.05.21 с 09:00 до 17:00
Г. Гатчина: ул. Карла Маркса д. 46, 48, 50, 52, 52А, 54А; ул. Киргетова д. 7, 9, 11А;
ул. Радищева д. 8.
25.05.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица:
пр-кт. Ленинградский д.
5-22;
пр-кт. Суворовский д. 33-51,
53;
ул. Крупская д. 2-6;
пр-кт. Урицкого д. 94-139;
ул. Огородникова д. 10-24;
ул. Мичурина д. 52А-56.
25.05.21 с 10:00 до 13:00
пгт. Вырица:
ул. 1-го Мая д. 16, 18, 20,
22, 24, 34А;
ул. Льва Толстого д. 1, 9,
10, 11, 12, 15;
ул. Футбольная д. 7, 8, 9, 11,
16, 13, 15, 15А, 17, 19;
ул. Чехова д. 31.
25.05.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Мичурина д. 38-67;
ул. Огородникова д. 3-9;
ул. Зеленая д. 19А;
пр-кт. Ленинградский д.
2-10;
наб. Космонавтов д. 1-22.
С 25.05.21 по 27.05.2021 с 09:00 до 16:00
(С включением на ночь)
пгт. Сиверский:
Первомайская д. 1-22; ул.
Красная д. 1-8; ш. Белогорское д. 1-6.
25.05.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский:
ул. Луговая д. 1-30; ул. Фрунзе д. 11-66.
26.05.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица:
ул. Осипенко д. 1-22;
ул. Зеленая д. 1-22;
пер. Косой д. 1-21; ул.
Мичурина д. 16-47.
26.05.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пер. Круговой д. 1-7;
ул. Островского д. 1-9А;
ул. Бородинская д. 1-9;
ул. Воскресенская д. 51.
27.05.21 с 12:00 до 16:00
пгт. Вырица: ул. Песочная д. 2-14; ул.
Воинова д. 1А, 4, 4А.
27.05.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица: ул. Щедрина д. 43-49.
С 27.05.21 по 28.05.2021 с 09:00 до 15:00
(С включением на ночь)
д. Монделево, ул. Полева д.
1-42.
28.05.2021 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский: ул. Кирова д. 1-41.
28.05.2021 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица:
ул. Мичурина д. 102-111;
наб. Космонавтов д. 38-62;
ул. Калинина д. 1-16;
ул. Рождественская д. 10-20;
ул. Никанорова д. 1-7.
28.05.2021 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пр-кт. Ленина д. 25-41;
ул. Нахимсона д. 18-24;
ул. Достоевского д. 3А-21;
ул. Новгородская д. 1-24;
ул. Пороховская д. 2-4;
ул. Рыбинская д. 9-34.
31.05.2021 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица:
ул. Ворошилова д. 1-18;
ул. Щедрина д. 50-56А.
31.05.2021 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица: пр-кт.
Ленинградский д. 22-44.