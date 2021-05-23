Гатчинский район с понедельника, 24 мая, ждут отключения электроэнергии

24.05.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: ул. Центральная д. 51А, 51Б.

24.05.21 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

ул. Северная д. 14, 15, 35, 36, 41;

ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 2В, 5Б, 5В, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 10, 11; ул. Южная д. 1А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А;

п. Торфяное д. 1-9, 11, 12А, 13, 14, 16;

ул. Западная д. 20, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48;

ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32;

ул. Хвойная д. 3.

24.05.21 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица:

пр-кт. Урицкого д. 69-99;

ул. Ульяновская д. 1-14;

ул. Молодежная д. 1-5;

пр-кт. Суворовский д. 15-23.

24.05.21 с 09:00 до 13:00

пгт. Вырица:

пер. Пильный д. 63-79;

ул. Полтавская д. 1-18; пр-кт. Майский д. 1-17; пер. Малый д. 1-18.

24.05.21 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица: ул. Максима Горького д. 26-65; ул. Крупская д. 3-30; пр-кт. Народный д. 36-53В.

25.05.21 с 09:00 до 17:00

Г. Гатчина: ул. Карла Маркса д. 46, 48, 50, 52, 52А, 54А; ул. Киргетова д. 7, 9, 11А; ул. Радищева д. 8.

25.05.21 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица:

пр-кт. Ленинградский д. 5-22;

пр-кт. Суворовский д. 33-51, 53;

ул. Крупская д. 2-6;

пр-кт. Урицкого д. 94-139;

ул. Огородникова д. 10-24;

ул. Мичурина д. 52А-56.

25.05.21 с 10:00 до 13:00

пгт. Вырица:

ул. 1-го Мая д. 16, 18, 20, 22, 24, 34А;

ул. Льва Толстого д. 1, 9, 10, 11, 12, 15;

ул. Футбольная д. 7, 8, 9, 11, 16, 13, 15, 15А, 17, 19;

ул. Чехова д. 31.

25.05.21 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица:

ул. Мичурина д. 38-67;

ул. Огородникова д. 3-9;

ул. Зеленая д. 19А;

пр-кт. Ленинградский д. 2-10;

наб. Космонавтов д. 1-22.

С 25.05.21 по 27.05.2021 с 09:00 до 16:00 (С включением на ночь)

пгт. Сиверский:

Первомайская д. 1-22; ул. Красная д. 1-8; ш. Белогорское д. 1-6.

25.05.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский:

ул. Луговая д. 1-30; ул. Фрунзе д. 11-66.

26.05.21 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица:

ул. Осипенко д. 1-22;

ул. Зеленая д. 1-22;

пер. Косой д. 1-21; ул. Мичурина д. 16-47.

26.05.21 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица:

пер. Круговой д. 1-7;

ул. Островского д. 1-9А;

ул. Бородинская д. 1-9;

ул. Воскресенская д. 51.

27.05.21 с 12:00 до 16:00

пгт. Вырица: ул. Песочная д. 2-14; ул. Воинова д. 1А, 4, 4А.

27.05.21 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица: ул. Щедрина д. 43-49.

С 27.05.21 по 28.05.2021 с 09:00 до 15:00 (С включением на ночь)

д. Монделево, ул. Полева д. 1-42.

28.05.2021 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский: ул. Кирова д. 1-41.

28.05.2021 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица:

ул. Мичурина д. 102-111;

наб. Космонавтов д. 38-62;

ул. Калинина д. 1-16;

ул. Рождественская д. 10-20;

ул. Никанорова д. 1-7.

28.05.2021 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица:

пр-кт. Ленина д. 25-41;

ул. Нахимсона д. 18-24;

ул. Достоевского д. 3А-21;

ул. Новгородская д. 1-24;

ул. Пороховская д. 2-4;

ул. Рыбинская д. 9-34.

31.05.2021 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица:

ул. Ворошилова д. 1-18;

ул. Щедрина д. 50-56А.

31.05.2021 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица: пр-кт. Ленинградский д. 22-44.