Социальное проектирование в Школе третьего возраста

В обучающем семинаре приняли участие 20 человек.
14 мая состоялась презентация 11 проектов. Три проекта представили
пенсионеры из Войсковиц: «Шаг за шагом к здоровью», «Жить активно-позитивно» и
проект «Литературно-музыкальные вечера русских композиторов», посвящённые
укреплению здоровья после перенесённого ковида и изучению русских композиторов.
Три проекта представили активисты из Мариенбурга:
«Развитие волонтерства», «Создание зоны отдыха в Егерской слободе» и «Социально-психологическая
адаптация пожилых людей с помощью нейрографики».
Курсисты Школы третьего возраста представили три
творческих проекта: «Школа мастеров», направленный на развитие ремёсел и
объединение рукодельниц, проект «С любовью к землякам» по организации вечеров
для немобильных пожилых людей в социальных учреждениях Гатчинского района и
проект «Шахматы против деменции» – развитие шахматных клубов в поселениях
района.
Руководитель проекта «Дарю добро» Вера Бондарева
представила свою проектную заявку, направленную на помощь в социализации детей
из социального приюта в центре «Дарина» и совместную поездку в Петербургский
зоопарк. Ольга Клементьева представила проект «Котошеф.Гатчина» – помощь
бездомным кошкам (стерилизация и чипирование), так как в подвалах домов зоо-волонтеры
ежегодно находят груды погибших котят.
Активист с Аэродрома Эдуард Тур, возглавляющий совет
дома, представил проект «Счастливые люди» по созданию центра юридической помощи
людям по вопросам ЖКХ.
Все проекты очень понравились комиссии и были
рекомендованы к подаче на конкурс. В комиссию вошли: председатель Союза
пенсионеров Надежда Шумейко, председатель совета ветеранов Людмила Голубева,
специалист организационного отдела администрации Екатерина Титова и эксперт по
рассмотрению проектных заявок Анастасия Москвина.
Источник: РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО