Социальное проектирование в Школе третьего возраста

В обучающем семинаре приняли участие 20 человек. 14 мая состоялась презентация 11 проектов. Три проекта представили пенсионеры из Войсковиц: «Шаг за шагом к здоровью», «Жить активно-позитивно» и проект «Литературно-музыкальные вечера русских композиторов», посвящённые укреплению здоровья после перенесённого ковида и изучению русских композиторов.

Три проекта представили активисты из Мариенбурга: «Развитие волонтерства», «Создание зоны отдыха в Егерской слободе» и «Социально-психологическая адаптация пожилых людей с помощью нейрографики».

Курсисты Школы третьего возраста представили три творческих проекта: «Школа мастеров», направленный на развитие ремёсел и объединение рукодельниц, проект «С любовью к землякам» по организации вечеров для немобильных пожилых людей в социальных учреждениях Гатчинского района и проект «Шахматы против деменции» – развитие шахматных клубов в поселениях района.

Руководитель проекта «Дарю добро» Вера Бондарева представила свою проектную заявку, направленную на помощь в социализации детей из социального приюта в центре «Дарина» и совместную поездку в Петербургский зоопарк. Ольга Клементьева представила проект «Котошеф.Гатчина» – помощь бездомным кошкам (стерилизация и чипирование), так как в подвалах домов зоо-волонтеры ежегодно находят груды погибших котят.

Активист с Аэродрома Эдуард Тур, возглавляющий совет дома, представил проект «Счастливые люди» по созданию центра юридической помощи людям по вопросам ЖКХ.

Все проекты очень понравились комиссии и были рекомендованы к подаче на конкурс. В комиссию вошли: председатель Союза пенсионеров Надежда Шумейко, председатель совета ветеранов Людмила Голубева, специалист организационного отдела администрации Екатерина Титова и эксперт по рассмотрению проектных заявок Анастасия Москвина.

Источник: РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО