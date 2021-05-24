25 мая отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
24 May 2021
25.05.21 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка,
п.
Дружноселье.
25.05.21 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Мыза-Ивановка.
25.05.21 с 10:00 до 16:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское.
25.05.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское СП:
д. Лязево,
д. Изора,
д. Протасовка.
25.05.21 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Большое
Верево.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.