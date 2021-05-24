25 мая отключат свет в Гатчинском районе

25 мая отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     24 May 2021

25.05.21 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Белогорка,

п. Дружноселье.

         

25.05.21 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Мыза-Ивановка.

 

25.05.21 с 10:00 до 16:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское.    

         

25.05.21 с 10:00 до 17:00

Дружногорское СП:

д. Лязево,

д. Изора,

д. Протасовка.

 

25.05.21 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Большое Верево.               

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