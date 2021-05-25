Гатчинские школьники поборолись за «птичий» Кубок

Соревнования по спортивной орнитологии, организованные дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, прошли на территории памятника природы регионального значения «Парк «Сергиевка» (Петергоф). Эта территория выбрана не случайно – благодаря разнообразным биотопам в парке в разные годы отмечалось до 188 видов птиц.

На старт вышли более 70 человек из 17 команд, представляющих 13 учебных заведений и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Целью соревнований было сфотографировать как можно больше птиц различных видов за определённое время (три часа). Все команды успешно прошли по маршруту и добрались до финиша. По окончании соревнований было организовано чаепитие. Кроме того, все участники получили памятные подарки — тетради с изображениями краснокнижных животных и растений, а также буклеты об ООПТ и экомаршрутах.

Ребята из гатчинского дома творчества «Журавушка» участвуют в соревнованиях по спортивной орнитологии уже в четвертый раз. За минувшие годы они дважды становились призёрами «птичьего» Кубка.

В этом году гатчинская школьная команда состояла из двух школьников – Павла Москвина и Елизаветы Самойловой, которые прибыли на соревнования в Петергоф в сопровождении своего руководителя, педагога объединения «Экологический календарь» Людмилы Ионасовны Чиринскайте. За отведенное время юные орнитологи из Гатчины обнаружили 24 вида птиц, а смогли сфотографировать 19 из них.

Окончательные итоги соревнований будут подведены после проверки фотоотчётов команд. За каждый снимок с правильно определенной птицей начисляется разное количество баллов в зависимости от вероятности встречи с тем или иным видом. Победит та команда, которая наберёт больше всего баллов.

Источник: группа ВКонтакте Дом творчества «Журавушка», г. Гатчина.