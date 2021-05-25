Гатчинские школьники поборолись за «птичий» Кубок

Соревнования
по спортивной орнитологии, организованные дирекцией особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга, прошли на территории памятника природы
регионального значения «Парк «Сергиевка» (Петергоф). Эта территория выбрана не
случайно – благодаря разнообразным биотопам в парке в разные годы отмечалось до
188 видов птиц.
На
старт вышли более 70 человек из 17 команд, представляющих 13 учебных заведений
и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Целью соревнований было сфотографировать как можно больше птиц
различных видов за определённое время (три часа). Все команды успешно прошли по
маршруту и добрались до финиша. По окончании соревнований было организовано
чаепитие. Кроме того, все участники получили памятные подарки — тетради с
изображениями краснокнижных животных и растений, а также буклеты об ООПТ и
экомаршрутах.
Ребята
из гатчинского дома творчества «Журавушка» участвуют в соревнованиях по
спортивной орнитологии уже в четвертый раз. За минувшие годы они дважды становились призёрами «птичьего» Кубка.
В
этом году гатчинская школьная команда состояла из двух школьников – Павла
Москвина и Елизаветы Самойловой, которые прибыли на соревнования в Петергоф в
сопровождении своего руководителя, педагога объединения «Экологический
календарь» Людмилы Ионасовны Чиринскайте. За отведенное время юные орнитологи
из Гатчины обнаружили 24 вида птиц, а смогли сфотографировать 19 из них.
Окончательные
итоги соревнований будут подведены после проверки фотоотчётов команд. За каждый
снимок с правильно определенной птицей начисляется разное количество баллов в
зависимости от вероятности встречи с тем или иным видом. Победит та команда,
которая наберёт больше всего баллов.
Источник: группа ВКонтакте
Дом творчества «Журавушка», г. Гатчина.