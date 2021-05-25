Музей Гатчинской школы № 7 – в числе победителей

«В Гатчинском районе работает 28 школьных музеев. И я очень рассчитываю, что наши школы будут активнее включаться в этот ежегодный конкурс и заявлять свои проекты. А сегодня от всей души благодарим Гатчинскую школу № 7 за успешное участие в конкурсе, за сохранение традиций школьного музея и патриотическое воспитание молодого поколения», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Награждение состоялось в режиме онлайн. В нем приняли участие директор Гатчинской школы № 7 Марина Шутова и руководитель музея «Наследие» Светлана Максимова, которым вручили благодарности губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, а также сертификат на развитие музея.

Музей Гатчинской школы № 7 был создан в 1960 году. Сегодня в музее «Наследие» хранятся уникальные экспонаты, фотографии, личные вещи школьников разных эпох. Особое внимание уделено истории родного края в годы Великой Отечественной войны. По традиции экскурсии в музее проводятся учащимися, а любой желающий может познакомиться с экспозицией на сайте музея.

Напомним, что руководитель музея Светлана Максимова является победителем Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти, а экскурсовод школьного музея Михаил Бушуев в этом году стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов.