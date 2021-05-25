Музей Гатчинской школы № 7 – в числе победителей

«В Гатчинском районе работает 28 школьных
музеев. И я очень рассчитываю, что наши школы будут активнее включаться в этот
ежегодный конкурс и заявлять свои проекты. А сегодня от всей души благодарим
Гатчинскую школу № 7 за успешное участие в конкурсе, за сохранение традиций
школьного музея и патриотическое воспитание молодого поколения», - сказала
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Награждение состоялось в
режиме онлайн. В нем приняли участие директор Гатчинской школы № 7 Марина
Шутова и руководитель музея «Наследие» Светлана Максимова, которым вручили
благодарности губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, а также
сертификат на развитие музея.
Музей Гатчинской школы №
7 был создан в 1960 году. Сегодня в музее «Наследие» хранятся уникальные
экспонаты, фотографии, личные вещи школьников разных эпох. Особое внимание
уделено истории родного края в годы Великой Отечественной войны. По традиции
экскурсии в музее проводятся учащимися, а любой желающий может познакомиться с
экспозицией на сайте музея.
Напомним, что
руководитель музея Светлана Максимова является победителем Всероссийского
конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти, а
экскурсовод школьного музея Михаил Бушуев в этом году стал победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов.