Десять сотрудников УМВД России словами: «Служу России, служу Закону!», поклялись быть честными, справедливыми, с достоинством выполнять служебный долг, охранять свободы и права граждан.

В своем вступительном слове помощник начальника УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области - начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Людмила Владимировна Комарова провела экскурс в историю принятия присяги, начиная с Древней Руси и заканчивая нашими днями. А молодым сотрудникам пожелала с честью нести гордое имя сотрудников органов внутренних дел, выполнять свой служебный долг.

По традиции при проведении ритуала присутствовали ветераны УМВД Лев Степанович Бурзин и Антонина Арнольдовна Моргач. Они пожелали сотрудникам добросовестно выполнять свой профессиональный долг, стойко переносить все тягости службы, неукоснительно выполнять приказы руководителей.

Также были подведены итоги конкурса рисунков «Не слышен битвы шум», посвященного 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, который проводился среди детей сотрудников полиции. Детям вручены памятные дипломы и подарки.

При содействии директора музея Красногвардейского укрепрайона Татьяны Севастьяновой была проведена экскурсия для молодых сотрудников, юных участников конкурса и их родителей.