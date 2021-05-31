«В джазе только девушки»

Захватывающая музыкальная комедия о приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, вынужденных скрываться в женском обличии от преследующих их гангстеров, пристроившись на работу в гастролирующий дамский джазовый оркестр.

Блестящие диалоги, любовная интрига, роскошные музыкально-вокальные номера, искромётный юмор, эстрадно-джазовые хиты 20-х – 40-х годов, а также откровенная пародия на гангстерские фильмы и составляют основу немеркнущего зрительского интереса к этой истории!

Продолжительность спектакля – 2 акта по 50 – 60 минут + антракт.

В ролях – ведущие артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга:

Джо (Джозефина) – Сергей Коровин/Александр Чернышёв

Джерри (Дафна) – Максим Головчанов

Душечка (Шугар) – Мария Елизарова

Осгуд Филдинг Третий, миллионер – з.а. России Олег Куликович

Коломбо, гангстер – з.а. России Вячеслав Штыпс/Александр Чернышёв/Борислав Гультиков

Поляков, Бонапарт – Константин Китанин

Красотка Сью – Наталья Индейкина.

Чарли Зубочистка, гангстер – Борислав Гультиков/Сергей Груздев

Портье – Сергей Груздев

Гангстеры, женский оркестр, миллионеры – артисты балета.

Режиссёр - лауреат высшей театральной премии «Золотой Софит» Наталья Индейкина.

Балетмейстер – Мария Семушина