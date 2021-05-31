«В джазе только девушки»

Захватывающая музыкальная комедия о
приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, вынужденных скрываться в женском
обличии от преследующих их гангстеров, пристроившись на работу в гастролирующий
дамский джазовый оркестр.
Блестящие диалоги, любовная интрига,
роскошные музыкально-вокальные номера, искромётный юмор, эстрадно-джазовые хиты
20-х – 40-х годов, а также откровенная пародия на гангстерские фильмы и
составляют основу немеркнущего зрительского интереса к этой истории!
Продолжительность
спектакля – 2 акта по 50 – 60 минут + антракт.
В ролях – ведущие артисты
музыкальных театров Санкт-Петербурга:
Джо (Джозефина) – Сергей
Коровин/Александр Чернышёв
Джерри (Дафна) – Максим Головчанов
Душечка (Шугар) – Мария Елизарова
Осгуд Филдинг Третий,
миллионер –
з.а. России Олег Куликович
Коломбо, гангстер – з.а. России Вячеслав
Штыпс/Александр Чернышёв/Борислав Гультиков
Поляков, Бонапарт – Константин Китанин
Красотка Сью – Наталья Индейкина.
Чарли Зубочистка,
гангстер –
Борислав Гультиков/Сергей Груздев
Портье – Сергей Груздев
Гангстеры, женский
оркестр, миллионеры – артисты балета.
Режиссёр - лауреат высшей
театральной премии «Золотой Софит» Наталья Индейкина.
Балетмейстер – Мария Семушина
Продюсер – Максим Головчанов